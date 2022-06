Rajt Wimbledonban, oroszok, fehéroroszok és ranglistapontok nélkül

A londoni Grand Slam-torna szervezői az ukrajnai háború miatt áprilisban kitiltották az orosz és fehérorosz játékosokat. Az All England Lawn Tennis Club (AELTC) előzőleg a második világháborút követően zárt ki résztvevőket az állampolgárságuk miatt, akkor a német és a japán játékosokat száműzte. A mostani döntés értelmében nem lehet ott a tornán többek között a világelső Danyiil Medvegyev – legutóbb 2009-ben rendeztek wimbledoni tornát a férfi éllovas nélkül, amikor Rafael Nadal sérülés miatt visszalépett. Az AELTC lépésére válaszul az ATP és a WTA közölte, hogy a füves pályás viadal után senki sem kap világranglistapontokat. Ez azt is jelenti, hogy mindenki elveszíti a tavaly szerzett pontjait, és Novak Djokovics például címvédés esetén is 2000-et bukik, így jelentősen visszacsúszhat a rangsorban.

Az elmúlt három alkalommal győztes Djokovics egy éve szerezte meg 20. Grand Slam-trófeáját, utána viszont kikapott Medvegyevtől a US Open fináléjában, az Australian Openről oltatlansága miatt hazaküldték, a Roland Garroson pedig a negyeddöntőben megállította őt a későbbi bajnok Nadal. Wimbledonban a 35 éves szerb klasszis lett az első kiemelt, és hetedik londoni sikerével feljöhet a GS-örökrangsor második helyére, megelőzve a szintén 20-nál tartó – és műtétei miatt egy éve pihenő – Roger Federert.

Az idén az eddigi két GS-t elhódító Nadal Párizsban lábproblémái miatt érzéstelenítő injekciókkal menetelt el a diadalig, és noha nem vállalt felvezető versenyt, Londonban is pályára lép. Mivel a világranglistán második Alexander Zverev bokaműtétje miatt harcképtelen, a 36 éves Nadal lesz a második kiemelt, így a teniszrajongók Djokovics–Nadal szuperdöntőt várnak július 10-én. A spanyol sztár 2010-ben ünnepelhetett legutóbb a legendás centerpályán, azóta viszont csak egyszer jutott el a döntőig.

A korosodó fenoménok mellett messzire juthat a fiatalok közül a tavaly döntős, idén júniusban pedig két tornát is nyerő olasz Matteo Berrettini, a korábbi ATP-világbajnok görög Sztefanosz Cicipasz, a tavasszal a top 10-be berobbant spanyol Carlos Alcaraz és a friss hallei bajnok lengyel Hubert Hurkacz is.

A nőknél a világelső Iga Swiatek a favorit még úgy is, hogy a 21 éves csillag a közelmúltban egyetlen füves pályás tornán sem vett részt. A lengyelek büszkesége 35 mérkőzés óta veretlen, 1990 óta csak Martina Hingis (37) és Szeles Mónika (36) ért el ennél hosszabb sikerszériát. A varsói kiválóság már megízlelhette a siker ízét Londonban, mivel 2018-ban megnyerte a junior tornát, de a felnőtt mezőnyben eddig csak a nyolcaddöntőig jutott.

Swiatek mellett a 40 éves Serena Williams kerülhet a figyelem középpontjába a következő hetekben, a legenda egyéves kihagyás után tért vissza nemrég Eastbourne-ben, igaz, csak párosban lépett pályára. A hétszeres wimbledoni bajnok tovább hajszolja 24. GS-serlegét, amellyel beállíthatná a női örökrangsort vezető Margaret Court rekordját. Williams a 2017-es Australian Open óta mind a négy Grand Slam-fináléját elvesztette.

A többiek közül a címvédő Ashleigh Barty márciusban váratlanul visszavonult, a top 10-ből pedig Swiatek mögött gyakorlatilag bárki elmenetelhet a fináléig a pillanatnyi forma alapján. Némi támpontot a két felvezető torna jelenthet: Eastbourne-ben Petra Kvitová, Bad Homburgban (meglepetésre) a francia Caroline Garcia nyert.

A magyar színeket öt játékos képviseli. Közülük Fucsovics Márton és Balázs Attila is nagyon nehéz ellenfelet kapott az 1. fordulóban, előbbi a Lyonban élete első ATP-tornáját nyerő kazah Alekszander Bublikkal, utóbbi a 20. kiemelt spanyol Roberto Bautista A- guttal kezd. A három női teniszező (Bondár, Gálfi, Udvardy) egyaránt az első wimbledoni főtáblájára készülhet.

A szlovákok közül négyen lesznek ott a nyitányon, kevésbé ismert riválisaik ellen nagyjából 50-50% az esélyük a továbbjutásra. A nádszegi származású Gombos Norbert idén nem jelentkezett a selejtezőbe a ranglistapontok körüli gondok miatt. (MTI, TASR)

A magyar és szlovák teniszezők 1. fordulós ellenfelei Férfiak ● Balázs Attila–Roberto Bautista Agut (spanyol, 20.) ● Alekszander Bublik (kazah)–Fucsovics Márton ● Liam Broady (brit)–Lukáš Klein ● Pedro Martínez (spanyol)–Alex Molčan Nők ● Anhelina Kalinyina (ukrán, 29.)–Bondár Anna ● Tamara Zidansek (szlovák)–Udvardy Panna ● Gálfi Dalma–Maddison Inglis (ausztrál) ● Kristína Kučová–Laura Pigossi (brazil) ● Anna Karolína Schmiedlová–Rebecca Peterson (svéd)