Premier League – Szilveszteri meccsek várnak a dobogósokra

A tabella élén álló észak-londoniak játsszák majd a szombati nap utolsó mérkőzését, melyen a jól rajtoló, de már hetediknek visszacsúszott Brighton vendégei lesznek. A meccs esélyese papíron az Arsenal, amely egyelőre a legjobb idegenbeli mérleggel rendelkezik a PL-ben, nyolc, vendégként megvívott találkozójából csak egyet veszített el, s egy döntetlen mellett hatot megnyert. Figyelmeztető lehet ugyanakkor Mikel Arteta együttese számára, hogy utoljára 2021 májusában tudta megverni a Brightont, amely azóta egy döntetlen mellett kétszer is – egyszer bajnoki, egyszer pedig Ligakupa-meccsen – legyőzte az Ágyúsokat.

Az Arsenal számára ugyanakkor minden egyes pont nagyon fontos, közvetlen üldözője, a Manchester City ugyanis egyelőre ötpontos hátrányban van vele szemben, az idénybeli első egymás elleni összecsapásukat pedig korábbról elhalasztották és február 15-én pótolják majd.

A manchesteri világoskék csapat a katari világbajnokság miatt elrendelt szünet előtt meglepő vereséget szenvedett otthon a Brentfordtól, de szerdán javítottak Josep Guardiola tanítványai, akik az ezúttal is remeklő Erling Haaland két góljának is köszönhetően 3–1-es sikert arattak a Leeds United stadionjában. A norvég sztárcsatár szombaton is főszereplő lehet, a 17. helyen szerénykedő Everton ugyanis a papírforma szerint nem jelenthet gondot a saját közönsége előtt szereplő Citynek.

A tavaly október óta szaúdi tulajdonban lévő és a mostani szezonban szárnyaló Newcastle United az elmúlt öt fordulót tekintve a liga legjobb együttese, ugyanis hibátlan mérleggel hozta le ezeket a meccseket, sőt, 11 találkozó óta tartó veretlenségi sorozatban van, hátránya pedig csak két pont a Cityvel és hét az Arsenallal szemben. A Szarkák ezúttal a 15. helyezett Leeds Unitedet fogadják, és a vendégek nem sok jóra számíthatnak a sikerre éhes és fanatikus szurkolói előtt még veretlen Newcastle ellen.

Ami a dobogós helyeken álló együttesek üldözőit illeti, a negyedik Tottenham az újév első napján az Aston Villát fogadja, míg az ötödik Manchester United szombat kora délután lép pályára a 18. pozíciót elfoglaló Wolverhampton otthonában. A hatodik Liverpoolhoz a fordulót nyitó pénteki napon a Leicester City látogat, míg a csupán nyolcadik Chelsea a vasárnap esti zárómeccsen az újonc és utolsó előtti Nottingham vendége lesz.