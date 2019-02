Premier League - A Liverpoolt fogadja a Manchester United

A Vörös Ördögök 14 ponttal vannak lemaradva a Pooltól, de a decemberben vezetőedzőnek kinevezett Ole Gunnar Solksjaer irányításával formába lendültek, és a 45 éves norvég szakvezetővel a kispadon még nem kaptak ki a Premier League-ben. A Liverpoolnak ráadásul az utóbbi években nem sok sikerélménye volt az Old Traffordon, ahol a legutóbbi kilenc bajnoki meccsből hetet megnyert a házigazda, egyszer döntetlennel zárult az összecsapás, a vendégek pedig csak egyszer, 2014 márciusában győztek.

A Manchester United a vasárnapi találkozón beleszólhat a bajnoki címért folyó versengésbe, mert a Liverpoolnak ugyanúgy 65 pontja van, mint a címvédőként listavezető Manchester Citynek, amely azonban ebben a körben nem lesz érdekelt, mert Ligakupa-döntőt játszik vasárnap a Chelsea ellen. A City már február 6-án letudta a 27. fordulós meccsét, és 2-0-ra nyert az Everton otthonában.

A Liverpoolnak - amely 1990 óta nem nyerte meg az angol bajnokságot - tehát létfontosságú lesz a pontszerzés az Old Traffordon, ahol Solksjaernak és a spanyol válogatott kapus David de Geának egyéni szempontból is fontos lesz a meccs. A norvég vezetőedző ideiglenesen, a szezon végéig irányítja az MU-t, és ha hosszabb távú szerződést akar kapni, akkor az ehhez hasonló mérkőzéseken kell elnyernie a klubvezetés bizalmát. Solksjaer helyzete egyelőre jónak tűnik, kinevezése óta minden versenysorozatot figyelembe véve 13 találkozóból 11-et megnyert a United, igaz, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának első mérkőzésén becsúszott egy 2-0-s vereség hazai pályán a Paris Saint-Germaintól. De Gea eddig 99 mérkőzést hozott le kapott gól nélkül a PL-ben, és ha vasárnap a Pool nem talál be, akkor a spanyol hálóőr lesz a 15. olyan kapus, akinek 100 meccsen marad érintetlen a hálója a ligában.

A Manchester hétfőn magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott a Chelsea vendégeként az FA Kupa nyolcaddöntőjében, míg a Liverpool kedden gólnélküli döntetlent játszott hazai pályán a Bayern Münchennel a BL-ben a legjobb 16 között. A Unitednél abban reménykednek, hogy kisebb izomsérülése után visszatérhet a kezdőcsapatba Anthony Martial és Jessie Lingard, a másik oldalon Jürgen Klopp várhatóan a legerősebb kezdő tizenegyét tudja majd pályára küldeni.

A harmadik Tottenham Hotspur ezúttal szombat kora délután a 15. Burnley vendége lesz, és elképzelhető, hogy a vártnál jóval korábban, már ezen az összecsapáson újra hadra fogható lesz a sérüléséből felépült angol válogatott támadó, Harry Kane. Az ötödik Arsenal vasárnap délután a Southamptont fogadja, amelytől hazai pályán legutóbb 1987 novemberében kapott ki. A londoni együttes otthon sorozatban hat győzelemnél jár, ha viszont gólt kap a mostani meccsen, akkor a liga nyolcadik olyan csapata lesz, amely legalább 1000 gólt kapott már a bajnokságban.