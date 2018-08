Pontot vesztettek az éllovas fülekiek

Fülek | Nagyon jól kezdte a közép-szlovákiai III. labdarúgóliga aktuális szezonját a füleki FTC, amely sorozatban öt győzelem után először Rimaszombatban vesztett pontokat egy gól nélküli döntetlen után.

A fülekiek számára 11 bajnoki mérkőzésen és összességében 13 tétmeccsen át húzódó győzelmi sorozat szakadt meg a remivel végződött régióderbin. „Csalódott vagyok, mert győzelmet vártam a csapattól, nagyobb motivációt, akaratot, alázatot, ehelyett azt láttam, hogy néhány meghatározó játékosunk kicsit önelégülten futballozott, nem tette úgy oda magát. Néha nekem úgy tűnt, mintha nem is akarnánk nyerni” – mondta lapunknak Vízteleki János, az éllovas vezetőedzője a meccs után, amely egyébként nem hozott túl sok izgalmat. A hazaiaknak kapura lövésük sem volt, a vendégek pedig egyszer eltalálták a kapufát, ezen kívül még két nem túl jól helyezett lövést kellett védenie Tatárnak.

Az FTC már az elmúlt szezon végén is lendületben volt, Vízteleki pedig bízott benne, hogy ezt a hullámot továbbra is meg tudja lovagolni a csapat. „Tartottam egy-két meccstől, de bíztam benne, hogy ott leszünk valahol elöl. Vannak álmaim, céljaim, ezért csinálom – jelentette ki a magyarországi szakember. – Senki nem beszél a klubban a feljutásról, csak én beszélgetek magammal erről álmomban. Nem biztos, hogy reális, de én nagyon akarom.”

Vízteleki szerint a csapat jó sorozatát az egységnek, az akaratnak köszönheti. „Még kellene egy nagyon jó támadó, hogy ne egy emberre építsük a támadójátékunkat. Szükségünk lenne egy jó felépítésű csatárra, hogy ha egy ember kidől, akkor se legyünk tanácstalanok” – mondta a tréner, utalva arra, hogy Rimaszombatban a csapat házi gólkirálya, az eddig hat találatig jutó Lazar Kniezsevics még az első félidőben cserét kért sérülésre hivatkozva. A jól védekező hazaiak középső zónáit a fülekiek nem tudták átjátszani, mert mélységi mozgásokra csak nagyon kis területet hagytak Anton Jánoš védencei.

A rangadót szép számú nézőközönség látta, Fülekről is sokan érkeztek, akik a DAC-pályáról ismert rigmusok „FTC-sített” változatát skandálták a lelátón. „Szerintem a III. ligában Füleknek van a legnagyszerűbb szurkolótábora. Sokan szeretik a futballt, sokan járnak meccsre, és remélem, még többen fognak jönni – fogalmazott Vízteleki, aki szerint csapatának két fő vetélytársa a bajnokságban a rózsahegyi B csapat, valamint az Oravské Veselé együttese lesz. – Szerintem mi tudunk dominálni ebben a bajnokságban, ha nem vágtak át a fiúk, és ők is akarják. A rimaszombati meccs után kicsit rendet kell tenni a fejekben. Pedig mondtam a játékosoknak, hogy nem szabad elszállni, szerénynek kell maradnunk, szervezetten és szenvedéllyel kell futballoznunk. Most a szerénység elmaradt, és hiányzott a szenvedély, hogy a szervezettséget tudjuk tartani.”