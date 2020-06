Pénzt ad a kluboknak a kéziszövetség

A koronavírus-járvány gazdasági következményei a kézilabdaklubokat is komolyan megviselték, ez az egyesületek képviselőinek múlt heti találkozóján is érezhető volt.

Pozsony | A koronavírus-járvány gazdasági következményei a kézilabdaklubokat is komolyan megviselték, ez az egyesületek képviselőinek múlt heti találkozóján is érezhető volt.

A Slovnaft Handball Extraliga 2020/2021-es idényének sorsolásán kissé nyomott volt a légkör. „Senkinek nem lesznek a szokásos értelemben vett céljai, inkább egyfajta túlélésre kénytelenek játszani a klubok” – foglalta össze találóan lapunknak Tomáš Straňovský, az érsekújváriak játékos-menedzsere.

Az egyesületek többek között ezért is szavazták meg – bár csak minimális többséggel – a bajnokság új lebonyolítási módját: az új idényben az alapszakasz után rájátszás helyett rögtön a playoff következik négy csapat részvételével. Az 5–8. helyezettek a Ligakupáért fognak játszani, a tizedik helyezett pedig osztályozót az I. liga győztesével.

Csökkenő pénzek

„Fatális gazdasági következményei voltak ránk nézve a koronavírus-járványnak, ezért is szavaztunk amellett, hogy az új idényben kevesebb meccset játsszunk. Az eperjesieken kívül mindenki nagyon megérezte a koronavírus-járvány okozta visszaesést, a szponzoroknak előbb saját magukkal kell foglalkozniuk, a sportklubokkal majd talán valamikor a jövőben tárgyalnak” – mondta az anyagiakkal kapcsolatban az Új Szónak Jozef Klačko, a vágsellyeiek klubelnöke.

Straňovský szerint is érthető, hogy a városi dotáció kevesebb, és hogy a támogatók is visszafogják a kiadásaikat. „Aki szeretne érsekújvári színekben játszani, annak megadjuk a lehetőséget, és amennyire tudunk, némi jutalmat is fizetünk érte” – jegyezte meg Straňovský.

Lesz keret támogatásra

A Szlovák Kézilabda-szövetség is tisztában van a helyzettel, ezért anyagilag is besegítenek a kluboknak.

„A koronavírus átírta az életünket, a költségvetésünket is. Folyamatban van az áttekintése abból a szempontból, hogy a kiesett bő három hónap mekkora megtakarításokat eredményezett a válogatott edzőtáborok elmaradása révén. Amit sikerült megtakarítani, azt szét fogjuk osztani a klubok között – tájékoztatta lapunkat Kelecsényi Ernő, a szövetség alelnöke, hozzátéve, a férfiliga névadó szponzorával intenzív kapcsolatban állnak. – A járvány kezdete óta kapcsolatban voltunk egymással, tájékoztattuk egymást, mi az, amit tudunk teljesíteni, mi az, amit nem. A jelenlegi szerződésünk augusztus 31-én jár le, még három részlet van hátra, ami a fizetési törlesztéseket illeti. Ezt a három részletet elosztottuk hat részletre, tehát nem fog csökkenni a támogatás, hanem megfelezve fogják elutalni, mivel meghosszabbítjuk a szerződést november 30-ig. Ezzel párhuzamosan tárgyalni fogunk a következő két szezonról, amire egyébként opciónk van.”

Bizonytalan célok

A klubok figyelme természetesen még csak a szeptember első hétvégéjén induló új idényre irányul (illetve a Szlovák Kupa augusztus legvégén sorra kerülő négyes döntőjére Bártfán).

„Az előző idényben változtattunk a filozófiánkon, a fiatal játékosokra építettünk, több junior válogatott érkezett hozzánk. Az új idényben ezen nem változtatunk, csak Jakub Prokop távozott Budakalászra, és visszatér hozzánk Mikola Melnik Németországból. Vágsellye kézilabdás város, az a célunk, hogy megnyerjük magunknak a rajongókat, hogy kijöjjenek a meccsekre. Minden évben megfogalmaztunk egy célt a helyezést illetően, de most félek bármit kijelenteni. De azért szeretnénk megpróbálni elcsípni az utolsó, playoffot érő helyet” – zárta mondandóját egy kis mosoly kíséretében Klačko.

Straňovský hozzátette, helyezésekről egyáltalán nem beszélgettek Érsekújvárban, mivel azt sem tudták sokáig, hogyan fog kinézni az új idény.

Mindkét klub július közepén kezdi a felkészülést, az eddigi edzők, Ján Kolesár (Šaľa), illetve Peter Sporni (Nové Zámky) vezetésével.