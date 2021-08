Őrzik kupájukat a bakaiak

Tavaly megnyerték, idén ismételtek, és már csak egy elsőség kell ahhoz, hogy végleg otthon maradjon a trófea. Kuriózum lenne a maga nemében, ha végleg megszereznék, hiszen vándoroltatni szerették volna a győztesek között. De ez a történet majd jövőre folytatódik.



Egyelőre csak a felkészülési labdarúgótorna második felvonáson vagyunk túl, és nagy az ujjongás Bakán. Kapott gól nélkül hozták az idei két mérkőzést: az elődöntőben 2:0-ra nyertek Felbár, a minapi döntőben pedig sima 5:0-ra a Nyékvárkony ellen, góljaikat Világi Máté 3, Lelkes Ferenc, Koczkás Patrik szerezte. „Egyértelmű, mondanám lehengerlő győzelmet arattunk. Nem csoda, hogy nagy volt az öröm. A nézők is jól szórakoztak, megint megtelt a lelátó, valóban ki lettek szolgálva a focikedvelők” – mondta lapunknak Mészáros László sportot is felügyelő helyi képviselő és szervező.



Az öltöző is az ünnepléstől volt hangos. „Nagyon örültünk a tornagyőzelemnek – árulta el Németh Norbert csapatkapitány, mindenes. – Fiatal csapatunk van, a jövő ígéretei futballoznak nálunk, s ez az elsőség még jobban összehozta a társaságot. Saját nevelésű játékosaink alkotják a gárda gerincét, nagyon együtt vagyunk. Fontos lépést tettünk a bajnokságra való felkészülésben. Ismét a dunaszerdahelyi VI. (AG Sport Ligában) indulunk, és szeretnénk az élmezőnyben, a legjobb öt között végezni.” (Időközben a bakaiak lejátszották első bajnokijukat: Koczkás Patrik és Hegedűs Balázs góljával 2:0-ra nyertek a kisudvarnokiak ellen.)

Baka-kupa A torna díjazottjai, gólkirály: Világi Máté (Baka) 4 gól, legjobb kapus: Kósa Balázs (Nyékvárkony).

Végeredmény: 1. Baka, 2. Nyékvárkony, 3. Felbár, 4. Nagyszarva. A győztes csapat: Patasi Bence, Orbán Péter–Valacsai Péter, Vida Dávid, Lelkes Ferenc, Méri Péter, Fenes Lajos, Kozmér Márió, Mészáros Ádám, Kálmán István, Németh Norbert, Kálmán Gergely, Koczkás Patrik, Világi Máté, Mészáros Kristóf, Nagy Bence, Hegedűs Balázs, Mészáros Zoltán, Világi Tamás; edző: Patasi János.