Okos játékkal győzött a DAC Zsolnán

A DAC várta jobb formában a találkozót, de az edzőváltáson átesett zsolnaiak veszélyes ellenfélnek ígérkeztek. A dunaszerdahelyiek ellen szólt, hogy a válogatottszünet alatt sok játékosnak volt jelenése hazája nemzeti csapatában. Ráadásul közülük Schäfer, Ciganiks, Andzouana és Davis is komoly terhelést kapott, így nem is volt annyira meglepő, hogy utóbbi csak a cserepadon kezdett. Visszatért viszont a kezdőbe Dominik Kružliak, aki augusztus közepén sérült meg, azóta harcképtelen volt.

Másodpercek teltek el a kezdő sípszó után, amikor máris megszerezte a vezetést a DAC: Lamkel Zé 25-ről, egy remekül helyezett lövéssel megszerezte a vezetést a vendégeknek. A 6. percben Krstovic ügyesen használva a testi erejét hozta magát helyzetbe, de lövése elgurult a hazai kapu előtt. A 15. percben Lamkel Zé egy közeli fejessel megszerezte a DAC második gólját, de Kružliak játékvezető kezezés miatt érvénytelenítette a találatot. A kameruni légiós magából kikelve követelte a VAR-vizsgálatot, de nem tévés meccs révén a videóbíró nem volt használható, így maradt a 0:1.

A zsolnaiak csak 20 perc elteltével kezdtek ébredezni, ekkor egy perc alatt két komoly helyzetet is kidolgoztak. A játék ekkor nem csak kiegyenlítettebbé, hanem feszültebb hangulatúvá is vált, mindkét oldalon akadt egy-egy megkésett belépő. Az üde első 20 percet követően így a folytatás már kevésbé volt élvezhető. A DAC-nak minden esélye megvolt, hogy kétgólos előnnyel menjen szünetre, de a 44. percben egy nagyszerű ellentámadást (amely során hárman vezették rá a labdát egy védőre) könnyelműsködtek el.

A második félidőt is gyors góllal kezdhette volna a DAC: Krstovic perdítése után Andzouana törhetett kapura, de méterekkel fölélőtt. Egyébként viszont passzív játékot mutattak be a dunaszerdahelyiek, a hazai csapat a 60. percig újabb két komoly helyzetet tudott kidolgozni.

A DAC ezután is elsősorban az eredmény megtartására törekedett, míg az MŠK a mezőnyfölényen kívül mást nem tudott felmutatni. A 73. percben Schäfer szögletére Kružliak érkezett remek ütemben és közelről a hálóba bólintott - 0:2, ennél szebb visszatérést nem is remélhetett volna a csapatkapitány.

A második gól után a DAC fegyelmezetten játszott, a zsolnaiak viszont nem találták a ritmust és ezt pár alkalommal durvasággal kompenzálták. A 85. percben szépíthettek volna, de Iľko a kihagyhatatlant is kihagyta. Az utolsó perceket jól bírta a DAC, Schäfernek nagy helyzete is volt. A sárga-kékek végül a vártnál picit talán könnyebben gyűjtötte be a három pontot.

Žilina–DAC 0:2 (0:1) Góllövő: Lamkel Zé (1.), Kružliak (73.) Játékvezető: Kružliak, 852 néző Sárga lap: Anang, Mráz, Paur, Rusnák ill. Lamkel Zé, Dimun Žilina: Petráš–Anang (55. Kaprálik), Minárik, Nemčík, Sluka–Fazlagic, Mráz (75. Iľko), Paur (75. Slebodník)–Rusnák, Ďuriš (77. Goljan), Bicsakcsjan. DAC: Jedlička–Blackman (80. Davis), Kružliak, Muhamedbegovic, Ciganiks–Dimun, Schäfer–Andzouana (68. Verlinden), Krstovic (56. Nebyla), Lamkel Zé–Hahn (68. Sharani)