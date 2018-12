Nikolics: Mindent megteszünk a csodáért; Látal búcsúzik

Bombaerős a B csapat is



„Amikor elkezdődött a szezon, amikor megtörtént a sorsolás, talán senki nem számított arra, hogy az utolsó meccsen esélyünk lehet a továbbjutásra. A lehető legnehezebb ellenféllel játszunk, de a srácok képesek a csodára, ezt már bizonyították eddig is. Sokan beszélnek arról, hogy semmi esélyünk sincs, ami szerintem a csapatnak plusz motiváció: a játékosok meg akarják mutatni, hogy nem így van – szögezte le a tegnapi sajtótájékoztatón Marko Nikolics, a Vidi edzője. – A világ egyik legjobb együttesével nézünk farkasszemet, nemcsak a keret, hanem az edző is világklasszis kategória. Nézegetem a címlapokat természetesen, hogy vajon milyen Chelsea jön, ki utazik és ki nem. De szerintem nem lehet B csapatról beszélni akkor, ha Pedro, Giroud vagy Loftus-Cheek ott lesz a kezdőben, hiszen a világ legtöbb csapatában alapembernek számítanának.”

A szerb szakember kijelentette: van esély a továbbjutásra, de természetesen a másik meccs eredményétől is függ a sorsuk. „A gól nélküli döntetlennel a meccs előtt nem lennék elégedett, de a találkozó után, ha minden jól alakul, akkor a világ legboldogabb embere leszek – fogalmazott Nikolics. – A fő koncentráció a saját játékunkon lesz, nem a másik találkozót fogjuk figyelni. Ez nyilván függ az eredmény alakulásától is: ha vezet a Chelsea 2:0-ra, akkor nincs is értelme. De alakulhat úgy, hogy mi döntetlenre állunk és akkor a hatvan-hetvenedik perc környékén megnézzük, mi a helyzet a másik pályán.”



Alapemberek nélkül



A Chelsea az eddigi EL-mecscseken a tartalékcsapatát szerepeltette, valószínűleg ez most is így lesz. Várhatóan több alapember el sem jön Budapestre. A Vidi csak abban az esetben juthat tovább, ha több pontot szerez, mint a Boriszov a PAOK vendégeként. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a magyar bajnok bravúrgyőzelemmel is kiesik, ha a fehéroroszok győznek Szalonikiben.

A csoportkörből magyar csapat még sohasem jutott tovább sem az EL-ben, sem a BL-ben. Legutóbb 15 évvel ezelőtt, a 2003/04-es szezonban élte meg a tavaszt az európai kupaporondon a DVSC, akkor még az UEFA-kupában.



Yilmaz bizonyítana



A harmadik helyre esélyes nagyszombatiak a D csoport záró fordulójában a már továbbjutott Fenerbahcét fogadják, ha egy pontot szereznek, biztosan megelőzik a sereghajtó Anderlechtet.

Törökországban 2:0-ra kikapott a Spartak, amely ma szeretne visszavágni a vereségért. „Legalább 25-30 remek játékosuk van az isztambuliaknak, az edzőnek van miből válogatnia. A Fenerbahcénak nem megy a bajnokságban, az EL-ben akarnak javítani, biztos, hogy nyerni jöttek Szlovákiába. De mi is győzelemmel szeretnénk zárni a kupasorozatot – mondta a Spartak honlapjának az osztrák állampolgársággal, ám török felmenőkkel rendelkező Kubilay Yilmaz. – Nagyon várom már a meccset, hiszen Isztambultól nem messze születtem. A szüleim és a családom tagjai ott lesznek a lelátón, ez nagyon fontos nekem. Kiskoromtól kezdve a Galatasaray volt a számomra szimpatikusabb.”

Yilmaz a múlt héten két gólt lőtt a trencsénieknek, és Radoslav Látal vezetőedző szerint várhatóan bemutatkozik az Európa Ligában. „A múlt hónapban megváltozott a hozzáállása, sokkal keményebben edz, mint korábban. Csütörtökön megmutathatja, hogy mit tud, nagy álma, hogy a Fenerbahce ellen pályára lépjen.”

Ez lesz a cseh edző utolsó meccse a nagyszombati kispadon, ismert, hogy távozott a Spartak tulajdonosa, és az egész klubvezetés lemondott. A vendégeknél várhatóan szóhoz jut a felépült Martin Škrtel, aki a hétvégén végigjátszotta az Akhiraspor elleni 3:0-ra elvesztett mérkőzést. A Fenerbahce utóbbi öt bajnokijából mindössze egyet nyert meg.