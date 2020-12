Németh Szilárd: Többet kell kihozni a fiúkból

Hogyan jött létre a kapcsolat a KFC klubvezetése és ön között?

Én Komáromban születtem, ott nőttem fel, ott kezdődött focipályafutásom, ott vannak a gyerekkori cimboráim, s annak ellenére, hogy a futball által sok helyen megfordultam a nagyvilágban (Csehország, Anglia, Németország – a szerk. megj.), nem szakadtam el szülővárosomtól. Sőt, van áttekintésem a KFC II. ligás szerepléséről is a feljutás után, 2017-től. Meg aztán a Slovan B edzőjeként mérkőzéseken is találkoztunk a Duna-partiak szakvezetésével. Ha összefutunk Komáromban Szüllő Bélával, a KFC alelnökével, mindig szót váltunk a foci világáról és csapataink örömeiről, gondjairól. Pár nappal ezelőtt, december 16-án a KFC vezetőségével megegyeztünk, és aláírtuk a szerződést.

Döntésében közrejátszott az a tény is, hogy Komáromból indult el sikeres pályájára?

Azt mondhatom, hogy igen. Bár kaptam egy-két ajánlatot, de többször megfordult a fejemben, hogy egyszer segíteni fogok Komáromnak a foci terén, és most látom, hogy a KFC-nek szüksége van a segítségre.

1997-től több mint tíz évig kulcsjátékosa volt a szlovák válogatottnak, és hét évig játszott a világ két kimagasló bajnokságában is, Angliában és Németországban.

Fontos eleme ez az időszak pályafutásomnak, sok tapasztalatot szereztem, amelyet kamatoztathatok aktív pályafutásom után is. Ez az időszak még hosszabb és hatékonyabb is lehetett volna, de a sérüléseim és az egészségi gondok közbeszóltak.

Most a pozsonyi Slovan utánpótláscsapatától jön edzőnek a KFC-hez, így ismeri a II. ligás csapatok teljesítőképességét.

Szerintem minden edző arra törekszik, hogy a rábízott csapat a képességeinek megfelelően játsszon a tétre menő mérkőzéseken. Ha ezt nem sikerül elérnie, akkor biztos, hogy elégedetlen lesz, és valahol valamiben hiba van, amit meg kell találni és eltávolítani azt. Azokon a mérkőzéseken, amelyeket élőben láttam, a KFC szimpatikusan játszott – akár ellenünk is a bajnokságban –, és azt gondoltam, hogy a KFC méltán játszik a szlovákiai második vonalban. Most azt gondolom, több van a csapatban, mint amit az utolsó eredmények mutatnak, és ezt a „többet” kell kihozni a fiúkból, s akkor feljebb jutunk a tabellán is.

Milyen elképzelései vannak a KFC jobb szereplésével kapcsolatban?

Arra fogok törekedni, hogy minden játékosom a tehetségének és felkészültségi szintjének megfelelően játsszon minden mérkőzésen. Ha ezt elérjük, jobb lesz a játék, nem lesznek csúcsok és hullámvölgyek, s jönnek a pontok is, és feljebb jutunk. Meg kell ismernem a csapatot belülről, s dolgozni azon, hogy mindenki képes legyen a saját legjobbját nyújtani. Azonban mindig csapatként kell dolgoznunk. Január 4-én kezdjük a felkészülést.

Komáromban a futballrajongók várták az edzőváltást. Megtörtént. Mit üzen a Duna-parti város és a komáromi régió futball-szerelmeseinek?

Szeretném, ha a KFC minden meccsen támadófocit játszana. Azt is szeretném, hogy a lelátó örüljön, szórakozzon is a mérkőzéseinken, és utánuk is. Mint minden sport, a világ legnépszerűbb sportja is nemcsak a sportoló sikeréért van, hanem azért is, hogy aki nézi, szereti, és hálás azért, hogy nézheti.