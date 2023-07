Nemesócsaiak is beálltak a Fradiba

Az 1:2-es végeredmény már az első félidőben kialakult: a találkozó legelején a ferencvárosiak szerezték meg a vezetést Igor Nicsenko fejesével. A hazaiak Inczédi Máté révén egyenlítettek egy, a 16-os vonaláról megküldött lövéssel az alsó sarokba. A félidei szünet előtt nem sokkal egy kapu előtti kavarodás után Nicsenko talált be ismét, ezúttal az ötösön belülről.

„Az első félidőben egyértelműen a Fradi volt a jobb, de a másodikban már nagyjából egálban voltunk a zöld-fehérekkel. A fővárosiak egy kapufáig is eljutottak a természetesen szabálytalanságok nélkül lezajlott találkozón, a játékvezetői triónak, Füssy Kálmánnak, Andrea Sátekovának és Kasznár Róbertnek nem sok dolga akadt” – összegezte a történteket lapunknak Hipp Patrik, a nemesócsaiak klubelnöke.

A meccs után nem maradhatott el a fotózkodás sem az egykori sztárokkal, akik közül Szkukalek Igort rohamozták meg a legtöbben. A nemesócsai származású szélső mellett Fabio Oliveira körül gyűlt össze még nagy tömeg, de csapattársaik is pózoltak nem egy szelfihez (az FTC „keretét” lásd a képaláírásban). „A mi játékosunknak, Ledeczki Imrének is kijutott az ünneplésből. Az ifi korosztályban csehszlovák válogatottságig jutott labdarúgónk most, 50 évesen vonult vissza az aktív játéktól, a meccs utolsó perceiben – Simon Tamással együtt – a Ferencváros csapatába is beállhatott” – árulta el Hipp.

A fiatal tisztségviselőt egy rövid szezonértékelőre is megkértük a 2022/2023-as idény végén. „Gyakorlatilag két évig nem játszhattunk itthon a pályafelújítás miatt, Nagykeszire kellett mennünk edzésekre is. A tavaszi idényben már hazatérhettünk, így a 10. hely kapcsán nem vagyok elégedetlen, ugyanakkor picit azért előrébb szerettünk volna végezni” – tette hozzá Hipp.