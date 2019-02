Nem jutottak a Világcsoport 18-as döntőjébe a szlovákok, kikaptak otthon Kanadától

A szlovák tenisz Davis-kupa-csapat Pozsonyban 3:2-re kikapott Kanadától a Világcsoport első fordulójában, így nem jutott be a novemberi, madridi 18-as döntőbe. A pénteki 1:1 után a szlovákok szombaton ugyan megnyerték a párost, de aztán Kližan és Gombos is veszített egyesben.

A szlovák tenisz Davis-kupa-csapat Pozsonyban 3:2-re kikapott Kanadától a Világcsoport első fordulójában, így nem jutott be a novemberi, madridi 18-as döntőbe. A pénteki 1:1 után a szlovákok szombaton ugyan megnyerték a párost, de aztán Kližan és Gombos is veszített egyesben.

A párosra Dominik Hrbatý eredetileg Filip Polášeket és Igor Zelenayt nevezte, de szombaton mégis Kližant állította Polášek mellé. Nem is játszottak rosszul együtt, de a rendkívül határozott Shapovalov és Auger-Aliassime gyorsan elhúzott 3:0-ra, és az első játszmát fél óra alatt hozta 6:3-ra.

A második szettben egyre jobban kezdett ráérezni egymás stílusára Kližan és Polášek, főleg a saját szerváiknál voltak ellentmondást nem tűrő labdameneteik. 6:5-ös szlovák vezetésig mindkét fél hozta a saját adogatását, Dominik Hrbatý védenceinek pedig a tökéletes pillanatban sikerült brékelni a kanadaiakat, így 7:5-re övék lett a szett.

Ekkor már tombolt a Nemzeti Teniszközpont, Hrbatý is állva hergelte a közönséget. Kližanék lendülete a harmadik játszmára is megmaradt, a kanadaiak fáradni látszottak, főleg mentálisan. Polášek szerváinál Kližan mindig hátratett kézzel mutatta társánaky hogy fonákra vagy tenyeresre célozzon-e, a visszaadott labdára pedig kőkeményen lecsapott a hálónál.

A szlovákok elhúztak 4:1-re, majd 5:2-re, 5:3-nál pedig Kližannak három meccslabdája volt, és az elsőt rögtön értékesítette is. Ezzel a szlovákoknál volt az előny.

"Nem kezdtünk jól, máshogy képzeltük az elejét. Kližan rögtön elvesztette az adogatását. A kanadaiak jól szerváltak, nekünk viszont az adogatásfogadás nem ment az első néhány gémben. A kezdeti megingás után viszont végig jól szerváltunk, a legjobb pillanatban brékeltük őket a második szettben. Akkor megtörtek. A harmadik szettben már nagyon jól teniszeztünk" - foglalta össze a párost Polášek, aki az egész meccs alatt diadalmas gesztusokkal ünnepelte a szerzett pontokat. "Ez az idegek harca is, ahogy ugrálsz, ökölbe szorított kezzel demonstrálod az erőd - magyarázta Polášek, majd társáról is elismerően nyilatkozott. - Kližo kiváló párosozó, salakon ő a legjobb Szlovákiában. Nem a tipikus párosozó módon játszik, ő sosem fog annyit járni a hálóra, mint mondjuk én, de hátul nagyon magabiztos, gyakorlatilag hibátlan."

Polášek azt is elárulta, a teljes szlovák csapat biztosra vette, hogy a kanadai kapitámy végül Peter Polanskyt nevezi a párosra Shapovalov mellé. "Meg voltunk győződve, hogy Polansky fog játszani. Ő a legjobb párosozójuk, nagyon tapasztalt. Aliassime ugyanúgy jászott, mint előző nap Kližan ellen, belevetette magát a meccsbe, de egyre inkább fáradt, ahogy az ellenfele kezdett belelendülni" - mutatott rá Polášek.

A kétórás páros után Kližan és Shapovalov csak egy kicsit szusszanhatott, és egyesben is összecsaptak. A szlovák játékos ismét kicsit nehézkesen kezdett, Shapovalov brékelte, és 3:1-re elhúzott. Utána viszont Kližan megint magára talált, nem hagyta magát, öt szettlabdát hárítva harcolta ki a rövidítést. Ott azonban többször hibázott, így 7:6-ra a kanadai játékosé lett az első szett.

A második játszmában 4:4-ig mindkét teniszező magabiztosan őrizte az adogatását. Ezután Shapovalov egy elég hosszú gémben harmadik próbálkozásra brékelte a helyenként már inkább dühből, mint ésszel játszó Kližant, és a meccsért adogathatott. A harmadik meccslabdáját értékesítette is, így 7:6, 6:4-re győzött.

A döntés ezzel az utolsó egyesre maradt, amelyben Dominik Hrbatý Gombos Norbertet küldte pályára Feliy Auger-Aliassime ellen. A jelenleg a világranglista 255. helyén álló nádszegi származású teniszezőnek ahogy mindig, most is voltak nagyszerű megmozdulásai, 1:1 után bréklabdája is volt, de nem tudta kihasználni. Auger-Aliassime 4:3-as előnyénél viszont el tudta venni Gombos adogatását, és ezzel gyakorlatilag meg is nyerte a szettet. Gombos a második játszmában is küzdött, amikor 4:3-ra vezetett, maratoni gémet játszott, közel állt hozzá, hogy brékelje kanadai ellenfelét, de ő végül hozta a játékot, a következőben pedig semmire brékelte Gombost. Auger-Aliassime végül stílszerűen egy ásszal fejezte be a meccset, a kanadaiak ünnepelhették a feljutást.

"Azért döntöttem Norbi mellett, mert úgy gondoltam, ő jobban fogja tudni lassítani Auger-Aliassime agresszív játékát, de a kanadai teniszező most ellenállhatatlanul játszott. Shapovalov is megmutatta Kližan ellen, miért tartják szupertehetségnek. Kližannak csak egy-két alkalommal hagyott esélyt, ezekkel pedig nem tudott élni" - értékelt Dominik Hrbatý, a szlovákok kapitánya.





Davis-kupa, Világcsoport, 1. forduló:



Szlovákia-Kanada 2:3

Szombati eredmények:

Kližan, Polášek - Shapovalov, Auger-Aliassime 3:6, 7:5, 6:3

Kližan - Shapovalov 6:7, 4:6

Gombos - Auger-Aliassime 3:6, 4:6