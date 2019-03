Nem borult a papírforma: a szlovákok 2:0-ra legyőzték a magyarokat

Erő, hűség, remény – ezzel az egyértelmű üzenettel küldték pályára a magyar ultrák a magyar válogatottat. A vendégszektor piros-fehér-zöldbe borult a magyar himnusz idejére, a szlovák oldalról felhangzott a füttyszó, ami az első versszak alatt hallatszott is. A szlovák himnusz alatt a magyar tábor ugrált és énekelt, ekkor látszott igazán, hogy a hazai szektorokban hol vannak a magyar érzelmű drukkerek. A magyar szurkolók szinte az egész meccsen túlharsogták a hazaiakat.

Pavel Hapal összeállításában nem volt meglepetés, Marco Rossi azonban kihagyta a kezdőből Dzsudzsákot, helyette Kovács István lépett pályára. A magyarok nem ijedtek meg a papíron erősebbnek tartott szlovákoktól, de a kapu előtt kevésbé voltak veszélyesek. A 10. percben egy magyar szabadrúgás után a szlovákok gyors kontrát indítottak, Kalmár feleslegesen felvágta Makot, aki még messze volt a kaputól, és azonnal sárga lapot kapott.

A 11. percben helyzetbe kerültek a szlovákok, Mak adott jó visszapasszt a szélről a kapu elé, Orbán bizonytalankodott, de Hamšík hosszan vette át, és már nem tudta helyezni a lövést.

A 14. percben a bátran felfutó Pekarík kapott remek keresztlabdát Hamšíktól, távolról lőtt, Gulácsi szögletre tolta labdát.

A 18. percben a magyar védelem bal oldala bizonytalankodott, a labda átkerült a szintén aktívan futballozó Hanckóhoz, aki a felső lécet találta el.

Nagyjából fél óra játék után Lovrencsics futott fel jól, beadását azonban Vavro blokkolta.

Elég parázs volt a hangulat a pályán, Szalai majdnem nekiugrott a vele szabálytalankodó Škriniarnak, és Kleinheisler is nehezen fékezte magát. A lelátó sem volt mentes a feszültségtől, mindkét oldalon voltak gyalázkodó rigmusok.

A 40. percben egy jó magyar labdakihozatal után Kovács lőhetett, Škriniarban akadt el a kapura tartó labda. A magyarok mezőnyben nem játszottak alárendelt szerepet, de három perccel később elég volt egy jól sikerült akció, és a szlovákok kisakkozták a magyar védelmet, Pekarík passzolt Rusnákhoz, aki középre adott az egyedül hagyott Dudának, a Hertha támadója pedig a hálóba perdített – 1:0. Nyolc magyar játékos védekezett a 16-oson belül, Duda mégis meg tudta előzni Orbánt

A lendületben lévő szlovákok még egy jó támadást vezettek, de Hamšík lövésében nem volt elég erő.

A második félidő elején a „kevert szektorban”, ahol szlovákiai magyar és szlovák drukkerek is voltak, elkezdték egymást sörrel öntözni és dobálni a szurkolók, a rendezők és a rendőrök is bevonultak a szektorba. A rendőrök felsorakoztak a lépcsőn, és beálltak a két tábor közé, amely továbbra is kiabált egymásra, de a dobálózás abbamaradt.

Eközben a magyar tábor előtt Lovrencsics próbálkozott, lapos beadását Dúbravka fogta meg.

Az 53. percben Marco Rossi Kleinheisler László helyett az újonc Szoboszlai Dominikot küldte pályára. A 61. percben pedig Dzsudzsák is beállt, Kalmárt hozta le a szövetségi kapitány. A magyaroknak jót tettek a cserék, mindjárt volt is egy magyar helyzet, Szalai jól dőlt bele egy távoli lövésbe, Dúbravkának először kellett igazán védenie.

A magyar szektorban eközben felgyulladtak a görögtüzek, és hanggránát is robbant.

A másik oldalon Mak lövését szögletre ütötte Gulácsi. Ha a szlovákok megindultak, a magyar védelem jócskán lemaradt, Kucka és Mak szép összjátéka végén a Parma játékosa épp csak lemaradt a labdáról.

A szlovák kapu előtt Dzsudzsák ívelt fel egy labdát, Hancko elegánsan a kapu mellé gurított, de benne volt az „öngólveszély”. Nem adták fel a magyarok, Orbánt hagyta egyedül elöl a szlovák védelem, a Hoffenheim csatára nyolc méterről fejelhetett, de Dúbravka lehúzta a labdát.

A 74. percben Gulácsi kapuját újra a nagyon aktív Rusnák veszélyeztette.

Rossi kockáztatott, az utolsó tíz percre a hátvéd Lang helyett behozta Holendert. Voltak is ígéretes akciók, Kádár fejelt a kapu fölé.

A másik oldalon azonban öt perccel a lefújás előtt ismét megvillant Rusnák, egy visszahúzós csellel becsapta Korhutot, és laposan a rövid sarokra lőtt – 2:0.

Dzsudzsák a végjátékban még egy szabadrúgással próbára tette Dúbravkát, de a lényegen ez már nem változtatott.

A magyar válogatott az elmúlt 10 selejtezősorozatban csak egyszer tudott győzelemmel kezdeni, a 2014-es vb kvalifikációjában, és akkor is Andorra volt az ellenfél. Idegenben ráadásul utoljára 2016 októberében győztek a magyarok, akkor Lettországból tudták elhozni a három pontot.

Az Eb-kvalifikáció vasárnap folytatódik, a szlovákok Walesbe látogatnak, a magyarok pedig a vb-ezüstérmes horvátokat fogadják.