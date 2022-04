Négy kapufa, nulla gól – nem tudott győzni a DAC a MOL Arénában

Joao Janeiro a sérült Ricardo távollétében Veszelinov Dánielnek szavazott bizalmat a kapuban. A vb-selejtezőkről visszatérő Blackman és Davis a cserepadra sem fért oda, míg Krstovic helyett ezúttal Balogh Norbert kezdett támadóként. Hosszabb idő után visszatért a kezdőcsapatba Milan Dimun is, így Njie a cserepadra szorult.

A kezdeti hazai mezőnyfölény ellenére az első komolyabb helyzet a 9. percben a vendégek előtt adódott, de Veszelinov jól zárta Micinnel szemben a szöget. A túloldalon Andzouana fejese centikkel szállt mellé. A 20. percben ismét centiken múlott a hazai gól, és ezúttal is egy fejes után: Balogh Norbert közelről bólintott mellé.

A volt DAC-os Fábry révén a következő szó a szeredieké volt, de távoli lövése pontatlan volt. A 28. percben Balic szép szabadrúgásánál csak a kapufa mentette meg a vendégeket.

Szünetig ugyan a DAC játszott mezőnyfölényben, de a helyzetek elmaradtak, és a MOL Aréna szurkolói párszor már füttyszóval adtak hangot elégedetlenségüknek. A 45. percben Ciganiks egy váratlan lövéssel ráijesztett a vendégekre, próbálkozása a kapufán csattant.

A második játékrészre már Andrezinho is kifutott a súlytalan Veselovský helyett, és az 52. percben majdnem gólpasszt adott Ciganiksnak, akinek centik hiányoztak, hogy elérje a beadását.

Egy perccel később negyedszer is a kapufán csattant a labda a mérkőzésen, de Balogh Norbert lapos lövésénél sem volt szerencséje a hazaiaknak.

A 2500 néző a második félidőben sem lehetett elragadtatva a játék minőségétől. Az áprilisi két fokban egyik csapat sem volt épp tüzes, a szerediek egyértelműen a 0:0 megtartására és az esetleges ellentámadásokra rendezkedtek be. Így kerültek helyzetbe a 75. percben, amikor Veszelinovnak bravúrral kellett védenie. Ezután a B-közép már az “ébresztő” skandálására is rákezdetett. A hajrára Moumou és Sharani is beállt, de a DAC nem tudott összefüggő nyomást kifejteni a szeredi kapura. A szurkolók fújolása közepette az utolsó percekre még idegesebbé, pontatlanabbá vált a DAC játéka.

Végül nem jött össze a győztes gól, a DAC csalódást keltő döntetlent játszott a tabellaszomszéd ellen.

DAC–Sereď 0:0 Játékvezető: Gemzický, 2516 néző néző. Sárga lap: Pinto, Muhamedbegovic, Sharani, ill. Jureškin, Chudý, Micin DAC: Veszelinov–Pinto, Kružliak, Muhamedbegovic, Ciganiks–Dimun, Balic–Andzouana (63. Krstovic), Veselovský (46. Andrezinho), Verlinden (76. Moumou)–Balogh (86. Sharani).