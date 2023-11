Négy iskola a gimiröpitornán

Csütörtökön 8.30-tól a Szondy György Gimnázium tornatermében négy iskolából összesen nyolc csapat lép pályára, mindegyik intézmény indít lány és fiú együttest is.

„Ha leszámítjuk a két koronavírusos évet, amikor elmaradtak a versenyek, ezúttal már a 28. kiíráshoz érkeztünk – tájékoztatta lapunkat Gajdács Mónika, a Szondy-gimi igazgatója, aki Bóna Nóra testnevelővel szervezi a tornát, és mindketten emlékeznek arra, amikor 1995-ben a második helyezett, 1996-ban a tornagyőztes ipolysági csapatban röplabdáztak. – Jelenleg már más szerepkörben vagyok, de sportágbarát maradtam, s most is nagyon jó meccseket várok. Örülök újabb találkozásunknak, mert jó évente egyszer Ipolyságon is összejönni. Ezúttal a komáromi Marianum is elfogadta meghívásunkat, és csatlakozott a további három, röplabdát preferáló iskolához. Köztük dől majd el az elsőség kérdése is. Feltételezem, hogy a komáromi Selye János Gimnázium lányai megvédeni, az iskola fiúi pedig visszahódítani jönnek a bajnoki címet, de az utóbbit aligha hagyja szó nélkül a fiútorna tavalyi győztese, a galántai Kodály Zoltán Gimnázium. Nálunk, a Szondy-gimiben jelenleg a fiúknak van erősebb csapatuk, másodévesekből áll, lelkesebbek, és tőlük jobb helyezést várok, mint a lányoktól, de az is meglehet, hogy éppen ők okoznak meglepetést.”

A tornára várják a bajnokság elindítóját, Révész Ferenc nyugalmazott ipolysági testnevelő tanárt is.