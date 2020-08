Négy 11-esből három kimaradt a nagymácsédiak meccsén

Az összecsapás érdekessége volt, hogy Štefan Mrllák játékvezető négy alkalommal ítélt tizenegyest, három büntető kimaradt.



„Az 5. percben megadott tizenegyes jogtalan volt, ugyanis a védőnk szabályosan szerelte az ellenfél csatárát. A hazaiak tapasztalt játékosa, Anton Barčák élt is a kínálkozó lehetőséggel, és vezetéshez juttatta csapatát. Nyolc perccel később hátvédünk kezét érte a labda, a büntető végrehajtását ismét Barčák vállalta, ám kapusunk, Filip Búran a helyén volt. A 33. percben az egyik hazai játékos felvágta a védők gyűrűjéből kitörő Horváth Kevint, de Lancz Konrád hibázott a tizenegyesrúgásnál. A 39. percben Kozmér Dávid rossz ütemben ért a labdához, viszont az újabb esélyt a pusztafödémesi Matúš Strnádel is elpuskázta. Soha még nem tapasztaltam hasonló állapotot, hogy egy meccsen négy tizenegyest ítéljen meg a bíró, s ezekből három kimarad” – tájékoztatott Gál István nagymácsédi klubelnök.



A második félidő aztán teljes egészében a vendégek elképzelése szerint zajlott, akik röpke tizenkét perc lefolyása alatt eldöntötték a három pont sorsát. Először a gólzsák Szőke Dávid talált be Peško Dávid kapujába, majd a vágsellyei Duslo csapatát is megjárt Rózsa Marco két alkalommal örülhetett gólnak.



„Az igazán fontos pillanatokban határozottak voltunk, és erőnlétileg is felülmúltuk a pusztafödémesieket. Látszott, hogy a nyári felkészülés hatékonynak bizonyult. A győzelem lendületet és önbizalmat adhat a fiúknak a további eredményes folytatáshoz. Az elmúlt idényben négyszer sikerült idegenből is elhozni a három pontot, és nagyon remélem, hogy idén is folytatjuk a sikerszériát” – tette hozzá Gál István.

