NB I: A Fradi már majdnem bajnok

Öt gól a rangadón

Kiváló hangulatban, 16 ezer néző előtt rendezték a Ferencváros – Vidi összecsapást. A fehérváriak számára csak a győzelem lett volna elfogadható, hiszen a forduló előtt nyolc pont volt a hátrányuk. Husztiék egészen az első félidő végig reménykedhettek, ekkor azonban 1-1-es állásnál Berke Balázs játékvezető jogosan állította ki második sárgával Anel Hadzicot. A második félidőben a Fradi gyorsan kihasználta az emberelőnyét, előbb Haratin talált be, majd a „száműzetésből” visszatérő Lanzafame duplázott, így a vártnál jóval simábban nyertek a zöld-fehérek és akár már a héten megünnepelhetik 30. bajnoki címüket.

Lanzafame különös gólöröme

Davide Lanzafame egy hétig nem látogathatta a Fradi edzéseit, mivel összeszólalkozott Sergei Rebrov vezetőedzővel. Az olasz támadó csereként tért vissza és rendkívül motiváltan játszott, két góljának köszönhetően beérte a góllövőlista élén Filip Holendert. Lanzafame az első találatát követően nem egy szokványos gólörömet mutatott be.

Azért futottam ki a lelátóra a feleségemhez és a lányaimhoz, mert, amikor büntetésben voltam a családom mindenben támogatott. Az volt a minimum, hogy megköszöntem nekik a sok segítséget. A 11 pont nagyon nagy előny, kijelenthető, hogy megvan a bajnoki cím. Azért jöttem a Ferencvárosba, hogy folyamatosan győzzek. Tisztában vagyok vele, hogy a nemzetközi porondon ennél még jobb játékra lesz szükség, a Vidi ugyan jó csapat, de Európában még keményebb ellenfelek várnak majd ránk.

A forduló játékosa: Davide Lanzafame (FTC) Az olasz támadó bebizonyította, hogy nélküle nem igazi a Fradi támadósora. Két látványos találattal szinte már bajnoki címhez segítette csapatát, ő maga pedig a gólkirályi cím közelébe került. A forduló hibázója: Solymosi Péter A bajnoki hajrához közeledve egyre többet és nagyobbat hibáznak a játékvezetők. Ezúttal a Kisvárda nyert egy lesgóllal az MTK ellen. Solymosi hitt a segítőjének, aki nem jelzett a találatot megelőzően.

Nikolics már a Magyar Kupára koncentrál

Marko Nikolics, a Vidi mestere higgadtan vette tudomásul, hogy csapata idén aligha lesz bajnok és vélhetően idén utoljára azt is elmondta, mekkora sorozatot produkáltak.

Gratulálok a Ferencvárosnak, alighanem megnyerte a bajnokságot. Nehéz szezonunk volt, mindenki tudja milyen ritmusban játszottuk a mérkőzéseinket. A legutóbbi 13 tétmeccsünkből 12-t megnyertünk, egyszer értünk el döntetlen, sajnos most kikaptunk. Nem tehetek azonban szemrehányást a játékosaimnak, mindent elkövettünk a siker érdekében. Most már arra összpontosítunk, hogy kedden Debrecenben kiharcoljuk a döntőbe jutást a Magyar Kupában.

Még hét csapat kieshet

Egészen hihetetlen hajrá várható a kiesés elleni küzdelemben. Azzal, hogy az alsóházi csapatok közül Diósgyőr, a Kisvárda és a Puskás Akadémia is nyerni tudott, négy fordulóval a bajnokság vége előtt még hét (!) együttes is kieshet. A legnehezebb helyzetben az elmúlt hetekben megtáltosodó, de most Debrecenben vereséget szenvedő Haladás van. A másik kiesőt azonban még megjósolni sem lehet, a Mezőkövesd, az MTK, a PAFC, a Kisvárda, a Paks és a Diósgyőr is remeghet.