Nagyot fordult a (foci)világ Zselízen

Rakétarajtot vettek a vendéglátók, ukrán légiósuk, Dmitro Farbatyjuk találatával már az 1. percben vezetést szereztek. A nevezett remek napot fogott ki, mesternégyessel került rivaldafénybe az összecsapáson.

„A legutóbbi két találkozón döntetleneztünk, egyébként ősszel öt meccsünk végződött pontosztozkodással. Gyakran voltak problémáink a gólhelyzetek értékesítésével. Edzőnkkel, Viktor Konvickývel a mérkőzés előtt azt hangoztattuk, hogy ideje lenne visszatérni a győzelmek hullámhosszára. Így is lett. Szinte minden összejött a mieinknek, mondhatni a ziccerek kilencven százalékából hasznot húztunk. A góllövésben a mindössze 16 esztendős Farbatyjuk vitte a prímet, aki az U19-es csapatunkban (is) szerepel. Rajta kívül még egy 16 éves tehetség, Vojtech Kaňák is szerepelt a csapatban. Neki a kapusposzton kínált bizonyítási lehetőséget a tréner. Egyébként zömmel tizenéves fiatalok alkotják a keretet, az átlagéletkor 21 év körül mozog” – nyilatkozta lapunknak a párharcot értékelve Duvač Norbert, a hazaiak klubelnöke, aki tavaly novemberben vert helyzetben vette át az egykor szebb napokat megélt klub irányítását.

Akkor sereghajtóként 15 vereséggel zárták az őszt, idén viszont 11 bajnoki után, a mezőny egyetlen csapataként, veretlenek a zselíziek. Mi változott az eltelt időszakban?

„Összefogtunk. Rendeztük a sorokat, tesszük a dolgunkat. Elkezdtük a szisztematikus csapatépítést. Jó a csapatszellem, az edzések látogatottsága nyolcvanszázalékos. Erényünk lett az összeszokottság. Természetesen sokat köszönhetünk a városvezetésnek, a támogatóknak és a népes szurkolótáborunknak. Tavasszal azon munkálkodtunk, hogy megmentsük az V. ligát. Mivel a negyedik ligától búcsúzni kényszerült marcelházaiak a hatodik vonalba jelentkeztek, így mi is a kiesők közé kerültünk. Jelenleg 23 pontnál tartunk, három pont a lemaradásunk a listavezetőtől. A mezőnyben mi játszottuk a legtöbb döntetlent. Sajnos, voltak olyan meccsek is, melyek végén kiengedtük a kezünkből a győzelmet. Például Izsán és Černíken, ahol a hazaiak a 90. percben egyenlítettek – fűzte tovább a gondolatsort a tisztségviselő, aki már a következő kihívásra fókuszál. – Szombaton Marcelházán nagy csatára, színvonalas focielőadásra számítok. Ezúttal egy döntetlent is bevállalnék. Most már kimondhatjuk: versenybe szállunk a bajnoki címért!”