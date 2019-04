MU: a taktika megvan, de ki szerez gólt?

A Manchester United megállította Messiéket, de így is kikapott. Az Ajax bízik a torinói bravúrban.

A Manchester United megállította Messiéket, de így is kikapott. Az Ajax bízik a torinói bravúrban.

Semmi sem dőlt még el a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének két szerdai mérkőzésén, bár kétségtelen, hogy mindkét összecsapáson a vendégek kerültek előnyösebb helyzetbe.

Az Ajax esetében persze semmit sem jelent, hogy nem nyert otthon, a nyolcaddöntőben is kikapott otthon az amszterdami csapat a Real Madridól, hogy aztán a Santiago Bernabéu-stadionban kiüsse ellenfelét. Ezúttal azonban a Juventus keményebb diónak tűnik, mind szervezettségben, mind játékerő tekintetében. Az örökmérleg sem a hollandok mellett szól, immáron tizenhárom mérkőzésből az Ajax csupán kétszer nyert, legutóbb 1974-ben.

Erik ten Hag edző a labdabirtoklásban nagyon erős középpályásaiban és a csatársorban bízhatott, az első félidőben láthattuk is, hogy van benne potenciál. David Neres, Dusan Tadics és Hakim Zijeh nagyszerűen futballozott, főleg a marokkói játékos volt elemében, három kapura lövése is komoly veszélyt jelentett a vendégek kapujára, Méltó vetélytársa is akadt, a másik oldalon ugyanis Filippo Bernardeschi vállalkozott gyakrabban.

Gólt azonban a vendégek szereztek a 44. percben egy kényszerítő után Cancelo előreívelését a 40 métert sprintelő Cristiano Ronaldo fejelte a kapuba (0:1). Szünet után azonnal jött az egyenlítés, David Neres majdnem a félpályánál szerzett labdát, onnan a 16-osig rohant, ahol egy csel után, 12 méterről kilőtte a bal sarkot (1:1). A hajrában még a Juventus Douglas Costa révén lőtt egy kapufát, de az eredmény már nem változott.

„Az 1:1 nem az az eredmény, amit vártunk, de ez is valami. Legutóbb 2:1-re kikaptunk a Realtól, mégis itt vagyunk. Volt néhány nagy lehetőségünk, ez biztató azért” – nyilatkozta Erik ten Hag, de azt hozzátette, Ronaldo gólja nagyon bosszantja, hiszen készültek az ilyen beindulásokra, de akkor és ott a teljes középpályása elaludt. A Juventus edzője, Massimiliano Allegri szerint Ronaldo ismét megmutatta, hogy mindenkinél magasabb szinten űzi ezt a játékot. „Semmit sem tehetsz ellene – jelentette ki magabiztosan Allegri. – Idegenben ez jó eredmény, jobb, mintha 0:0-t játszottunk volna. A párharc még nyílt, de jó okunk van azt remélni, hogy bejuthatunk az elődöntőbe. Tiszteljük az ellenfelet, ám nem aggódunk.”

A NAP JÁTÉKOSA: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax) Két ilyen negyeddöntő után lehet, meglepetésnek tűnik, de egy olyan Ajax-labdarúgót szeretnénk kiemelni, akit szerda este óta ünnepel a holland sajtó (az olasz valószínűleg kevésbé). A mindössze 19 éves Jurgen Ekkelenkamp a hazai bajnokságban sem igazán kapott lehetőséget, hiszen az előző idényben három mérkőzésen 13 percet töltött a pályán, a 2018/19-es szezonban pedig csak a februári, NAC Breda elleni összecsapáson cserélték be 17 percre. A BL-debütálására a Juventus ellen került sor, amikor a 75. percben Lasse Schöne helyére beállt. A fő feladatául Cristiano Ronaldo semlegesítését kapta, és sikerült is neki. Igaz, egy sárga lapot is kapott, amikor az utolsó percben a kitörő játékost egy taktikai szabálytalansággal tudta csak megállítani. „Ha nem teszem meg, nagy lett volna a baj. Döntenem kellett, és nem érdekelt, hogy kis az ellenfelem. Csak az járt a fejemben, nem kaphatunk gólt” – nyilatkozta a fiatal játékos.

A Manchester Unitednek idei formáját nézve talán már versenyben sem kellene lennie, ám az angolok történelmet írva a hazai kétgólos vereség ellenére Párizsban kiverték a PSG-t, és most valami hasonló bravúrra készülhetnek a Barcelona ellen is. A katalánok ugyanis 1:0-ra győztek az Old Traffordon, így pláne esélyesként várhatják a visszavágót.

Ole Gunnar Solskjaer olyan taktikát dolgozott ki, amellyel megállítható volt a félelmetes Philippe Coutinho, Lionel Messi, Luis Suárez hármas. A 3–5–2-es formáció működött is, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a Barca átrohant volna ellenfelén, és szitává lyuggatta volna a kaput. Viszont a túlzott bekkelésnek megvolt az a hátulütője is, hogy a hazaiak egyszerűen elfogytak, mire támadásban az ellenfél 16-osához értek.

„Sajnos nem jutottunk el a helyzetekig, egy kapura lövéssel pedig nem lehet győzni. Persze, a PSG elleni bravúr hitet és reménységet ad nekünk, ám Barcelonában továbbjutni sokkal nagyobb eredmény lenne. Hiszek abban, hogy képesek leszünk gólt szerezni a Camp Nouban” – jelentette ki a manchesteriek norvég edzője.

A szerdai összecsapás egyetlen gólja a 12. percben született, amikor Messi ívelését Suárez fejelte kapura, a labda pedig Luke Shaw-n megpattanva a kapuba jutott. Ugyan az asszisztens lest jelzett, de a videóbíró bebizonyította a tévedését. Az angol lapok szerint Solskjaer azzal nagyot kockáztatott, hogy a 3–5–2-es rendszerben Shaw-t állította a védelembe. Maga a taktika működhet Barcelonában is, és Shaw eltiltása miatt Phil Jones vagy Eric Bailly szereplése még stabilabbá teheti a védelmet. De ki fog gólt szerezni?