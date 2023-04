Monte-carlói tenisztorna – Fucsovics nyerő helyzetből veszített

A két játékos korábban kétszer találkozott: 2021-ben, Stockholmban a holland nyert 7:6, 3:6, 7:5-re, tavaly Adelaide-ben a magyar 6:3, 7:6-ra. Ezeket a mérkőzéseket kemény pályán vívták,

A selejtezőt sikerrel vevő Fucsovics rögtön elvette ellenfele adogatását, ám 3:2-nél már van de Zandschulp vezetett. A magyar játékos azonban nem tört meg, még kétszer brékelt az első játszmában, amelyet végül úgy hozott 6:3-ra 33 perc alatt, hogy az utolsó két játékot nullára nyerte.

A folytatásban is Fucsovics irányított, már 3:0-ra is vezetett, amikor hullámvölgybe került, ezt ellenfele kihasználta, és egyenlített (3:3). Fej fej mellett folyt tovább a játék, a magyar teniszező két meccslabdát is elrontott, így következhetett a rövidítés. Ebben a holland sokkal jobb volt (7–2), és jöhetett a döntő szett, amelyben van de Zandschulp meglépett, és két brékkel végül megnyerte a 2 óra 39 perces ütközetet.

A holland játékos a következő körben az első fordulóban erőnyerő, negyedik helyen kiemelt norvég Casper Ruuddel találkozik.