Mika Häkkinen: A Forma–1 óriási áldozatokkal jár

Max vagy Lewis, azaz Verstappen vagy Hamilton lesz az idei világbajnok? – szegezik neki az izgalmas kérdést rögtön a sajtótájékoztató elején. „Az a sokéves tapasztalatom, hogy amikor szoros a pontverseny, lehetetlen megmondani, mi fog történni, mert az autó is fejlődik időközben. Fontos szerepet játszanak a versenyben a csapattársak is, akik képesek jobb teljesítményre sarkallni az embert. A Mercedes idén remek munkát végez, és Bottas bizony rengeteget segít Hamiltonnak. A nyomás mindig növekszik a szezon előrehaladtával, és egyre nagyobb az esély a hibázásra. Lewis hétszeres világbajnok, nagyon tapasztalt, és tudja, mivel áll szemben. Maxnak viszont nincs ilyen tapasztalata, így az ő pozíciója a nehezebb, de a csapatok ereje nagyon kiegyenlítettˮ – mérlegeli az idei esélyeket Häkkinen.



A legendás finn pilóta elmondta, mindig érezte a versenyzéssel járó nagy nyomást, és így nem tudja kerek perec kijelenteni, hogy hiányzik neki a Forma–1 világa. „Tudom, mibe kerül. Kemény sport ez fizikailag és pszichikailag is, és óriási áldozatokkal jár, ami a családra és barátokra is kihat. Ha topversenyző akarsz lenni, nem hagyhatod, hogy bármi is megzavarjon. Maguk a körülmények tehát nem hiányoznak, de ha akarok, bármikor beülhetek egy autóba és versenyezhetek egyet – árulta el Häkkinen, és hozzáteszi, még mindig nagyon lelkes tud lenni, ha Forma–1-et néz a tévében. – Amikor futamot nézek, az olyan, mint egy komédia: felugrálok és kiabálok, ugyanis látom a hibákat, amiket a csapatok és a pilóták elkövetnekˮ – mondja nevetve.

Érdekes kérdés következik ezután: egy érdeklődő arra kíváncsi, mi az, amiben most, és mi az, amiben Häkkinen idejében volt jobb a Forma–1. „Én sok változást éltem meg, amíg versenyeztem, különböző motorbeszállítókat és gumikat. De ez a sporthoz tartozik, a szurkolók számára a változásokkal lehet igazán izgalmassá tenni a Forma–1-et. Mégis, 1998-ban, amikor először világbajnok lettem, éreztem azt, hogy minden rendben van, akkor igazán nagyszerű érzés volt versenyezniˮ – hangzik a válasz, majd kiegészül azzal, hogy az egyre szigorúbb biztonsági előírások maximálisan indokoltak, és ezen a vonalon kell tovább haladni a jövőben is a pilóták biztonságának megőrzése érdekében.



Häkkinen a háromszoros világbajnok Ayrton Senna csapattársaként eltöltött időszakára is élénken emlékszik. Különösen arra, amikor óriási meglepetésre az első időmérőjén sikerült megvernie a brazilt. „Hát, Senna nem volt boldog. 1993-ban tesztpilótaként kezdtem a McLarennél, aztán a szezon végén már lehetőséget kaptam a csapatfőnöktől versenyen is, mert Andretti rosszul szerepelt abban az évben. Senna háromszoros világbajnok volt, egy nagyon gyors pilóta, aztán a semmiből jött egy fiatal szőke finn, aki legyőzte őt, és ez gondolkodóba ejtette. Nem értette, hogyan történhetett ez. Emlékszem, hogy nagyon dühös volt. Aztán persze sok ember arról kezdett beszélni, hogy mi történt vele, talán elvesztette a motivációját?ˮ – emlékezett vissza a finn.



Ha pedig az elején felmerült a „Hamilton vagy Verstappenˮ kérdés, a végén borítékolható volt, hogy előkerül a „Hamilton vagy Michael Schumacherˮ dilemma is. Häkkinen diplomatikusan válaszolt, aztán egy vicces csavarral zárta a sajtótájékoztatót. „ Jelenleg Lewis hihetetlen munkát végez, ő egy nagy egyéniség. Amikor Schumacher versenyzett, akkor pedig ő volt a legnagyszerűbb... de csak utánam!ˮ