Mesterhármassal győzött a KFC

A nem sok eseményt hozó első öt perc után színvonalas támadó focit láthatott a szépszámú közönség a KFC ideiglenes otthonában. A 7. percben a vendégek vezették az első gólveszélyes támadást. Dolný 25 méterről eresztett meg egy jól irányított lövést, amely csak centiméterekkel kerülte el a bal felső sarkot. A Duna-partiak válasza nem váratott sokat magára, gyorsították támadásaikat, és egyre jobban foglalkoztatták a vendégek védelmét. A 9. percben egy jobb oldali támadásuknál 25 méterre a kaputól szabadrúgáshoz jutottak, melyet Šmehyl ívelt a tizenhatosba. A labda Bayemi elé került, aki egyből az ötös közelébe passzolta, ahonnan az érkező Vo-leský a hálóba belsőzte – 1:0. Ezután két perccel a Kassáról igazolt gólszerző a jobb oldalon kapott a védelemtől egy hosszú magas passzt,meglódult vele a védőjét lehagyva, és a tizenhatos sarkáról futtából kilőtte a bal alsó sarkot – 2:0.

Mindez kizökkentette ritmusukból az eperjesieket, akik hibáikat kemény belemenésekkel kompenzálták, amiért kaptak néhány sárgát. A komáromiak támadókedve nem enyhült, sokkal többször kerültek helyzetbe, mint az eperjesi zöldek. A 20. percben Ganbayar vágtatott a labdával középen a kapu felé, s a belépőt meg nem várva, hatalmas bombát eresztett meg a bal sarokba irányítva, amelyet Kuhinszkij kapus a meccs legnagyobb védésével hárított. A kapus kezéről a labda a KFC-ben most debütáló 17 éves Timotej Cagáň elé pattant, aki egyből lőtt, de a labda a felső lécen csattant.

Az első fél óra vége felé enyhült az iram, de a Duna-partiak a félidő végéig fölényben maradtak, és támadásaikat többször fejezték be, mint a vendégek. A 40. percben érett a harmadik gól is. A tizenhatos sarkáról rúgtak szabadot, amely a kapufáról kipattant, s a támadók háromszor is közelről a kapusba meg a védőkbe lőttek, s végül negyedszerre Ganbayar magasan fölé durrantott.

A második félidőben nem lépett pályára a fiatal Cagáň, helyette Antal állt be. A játék képe azonban nem sokat változott. Annyiban igen, hogy a második játékrész első percében Voleský megszerezte saját maga és a komáromi lilák harmadik gólját. A mindenütt felbukkanó Bayemi a jobb oldalon száguldott a labdával az alapvonal felé, egy gyors mozdulattal becsapta védőjét, s jó pillanatban érkező Voleský elé gurított, ő meg hidegvérrel a jobb alsó sarokba – 3:0.

A gyorsan született, meccset végképp eldöntő gól és a tikkasztó hőség miatt kevésbé intezívvé vált a játék. A komáromiak nem kockáztattak, az eperjeisek a becsületgólért mentek. Az 51. percben Aliou Diao távoli lövéssel próbálkozott, s igyekezete majdnem sikeres volt, 25 méterről leadott lövése a jobboldali vinklin csattant. Hat perccel később Németh szögletét Ganbayar az ötös sarkáról az oldalhálóba lőtte. A 62. percben a játék frissítése érdekében Radványi vezetőedző Tóth Gábort és a fiatal Magdát küldte pályára a sokat dolgozó Voleský és Pastorek helyett.

A Tatrannak a 73. percben sikerült a szépítés. Egy ötletes jobb oldali támadásuk végén a tizenhatos vonala közelében Špiriak becsúszása közben hozzáért Rakyta bokájához is, s a játékvezető azonnal a 11-es pontra mutatott, a büntetőt Dolný értékesítette – 1:3. A mérkőzés végén a 4 perces ráadásra Radványi mester még pályára küldte Bögi Ferencet, a mérkőzés egyik legjobbja, Bayemi helyett, aki vastaps mellett jött le a pályáról.

A KFC-re kedden a losonctamási csapat vár a Slovnaft Cupban.