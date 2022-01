Mečíř: „Minden meccsemben volt valami, ami előre vitt”

Pozsony | Miloš Mečíř az a típusú ember, akivel bármilyen helyzetben élvezet beszélgetni, nyugalmából, jókedvéből kizökkenteni pedig talán nem is tudja semmi. Az 57 éves olimpiai bajnok teniszező az Év sportolója-díjátadó utáni percekben is gyermeki őszinteséggel, lelkesen válaszolt az újságírók kérdéseire. A hivatalosan is sportlegendává avatott szimpatikus szakemberrel az Új Szó is elbeszélgetett.