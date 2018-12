Maláriában elhunyt Stanislav Lieskovský, aki a DAC-ban is játszott

A tréner legutóbb Kinshasában, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában dolgozott, egy második ligás csapat vezetőedzője volt. A DAC értesülései szerint épp ott kapott néhány hete maláriát, aminek következtében december 9-én este váratlanul elhunyt.

Stanislav Lieskovský (1964. november 5. – 2018. december 9.) szülővárosában, Vágbesztercén kedzett futballozni, ahonnan 1985-ben a prágai Spartához igazolt. A vörösökkel négy év során kétszeres csehszlovák bajnok és csehszlovák kupagyőztes lett. 1989 tavaszán lett a DAC játékosa, 1993-ig maradt Dunaszerdahelyen, egy éves (1991–92) izraeli kitérővel a Beitar Jeruzsálemnél. Később Homonnán, Nyitrán, Bešeňovban, Příbramban, Dubnicán játszott. Német és osztrák alacsonyabb osztályú klubokban is szerepelt. Aktív pályafutása befejeztével a Csallóközben telepedett le, edzőként többször is visszatért a DAC kötelékeibe. Dolgozott az utánpótlásnál, a 2006/2007-es szezonban pedig az A-csapat segédedzője volt, de edzősködött Losoncon is, ez év tavaszán pedig a somorjaiakat irányította.

Edzőként egzotikus országokban is megfordult, Malajziában korrupciós botrányba keveredett, örökös eltiltást kapott, bár állította, fogalma sem volt a piszkos dolgokról.

Lieskovský temetéséről később intézkednek.