Ma újra futballünnep lesz Dunaszerdahelyen

Nem kell sörmeccs

Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa már korábban elmondta, nem híve a stadionavató sörmeccseknek. „Egy stadionavató legyen tétmeccs, egy stadionavatón legyen harc – hangsúlyozta most is Világi. – Azt sem fogom elfelejteni, amikor a MOL Aréna első két tribünjét megnyitottuk a trencséniek ellen. Az első gólunkra örökre emlékezni fogok. A teljesen kész stadion avatóját annyiban kicsit másképp képzeltem, hogy jobb lenne, ha mi lennénk az elsők és a Slovan a második, de azt gondolom, nem is lehetne szebb módja a szentélyünk megnyitásának, mint a Slovan ellen.”

A DAC–Slovan mérkőzések mindig rizikósnak számítanak, de Világi bízik benne, a mai derbin nem lesz semmi atrocitás: „Mi egy pozitív klub vagyunk, a táborunk nem valaki ellen, hanem a DAC-ért szurkol.”

A Slovan már bajnok?

A pozsonyiak 8 ponttal vezetik a bajnokságot, sokan már biztosra veszik, hogy meg sem lehet őket szorítani. A sportnapilap a tavaszi idénynyitó előtti ankétjában nem azt kérdezte, ki lesz a bajnok, hanem azt, hány pont lesz a Slovan előnye a szezon végén.

„A futball őrült dolgokra képes. Most már mindenki elkönyvelte, hogy a Slovan lesz a bajnok, de szeptemberben kiegyenlített meccset játszottunk velük, és most is van esélyünk” – hangsúlyozta Peter Hyballa, a dunaszerdahelyiek vezetőedzője.

Három profi pont

Hyballa dicsérte csapata téli felkészülését. Elmondása szerint három profi pont határozta meg a szezon előtti öt hetet: az új akadémia, a játékosok profizmusa és Bayo átigazolása a Celticbe.

„A MOL Akadémián elsőrangú feltételek állnak rendelkezésünkre. Profi edzőterem, tágas öltözők, moziteremmel felérő videós szoba… Ebbe a profi környezetbe a játékosok is profiként érkeztek meg. A téli szünet után senkin sem volt súlyfelesleg, mindenki kiváló formában volt, és a felkészülés során is remekül dolgozott az egész csapat. Bayo átigazolása pedig az egész csapatra hatással volt. Vezetőedzőként persze nem örülök, hogy a legjobb góllövőm elhagyta a klubot, viszont a példája motiválja a többieket is, most már kézzelfogható bizonyítékuk van arról, hogy a DAC-ot európai élcsapatainak játékosmegfigyelői is számon tartják” – magyarázta Hyballa.

A felkészülés során mindössze egy negatívumot említett: rögtön az első héten megsérült Marko Divkovic és Martin Bednár, előbbi még két, utóbbi még három hét pihenőre szorul.

A DAC kerete Kapusok: Tomasz Kucz, Patrik Macej, Adrián Slančík, Martin Jedlička Hátvédek: Milan Šimčák, Tomáš Huk, Souleymane Kone, Kristián Koštrna, Eric Davis, Ľubomír Šatka, Matúš Malý, Csóka Dániel, Cesar Blackman Középpályások: Connor Ronan, Denis Baumgartner, Kalmár Zsolt, Vida Máté, Nagy László, Christián Herc, Lukáš Čmelík, Martin Bednár Támadók: Vida Kristopher, Kelemen Marko, Karsten Bastian Ayong, Sztaniszlav Bilenkij, Abdulrahman Taiwo, Marko Divkovic, Makszim Tretyakov Érkezett: Ayong (Příbram), Taiwo (Nitra), Kucz (Leverkusen, kölcsönbe), Csóka, Ronan (mindketten Wolverhampton, kölcsönbe), Malý, Nagy, Kelemen (U19) Távozott: Bayo (Celtic Glasgow), Špiriak, Černák (mindketten Michalovce, kölcsönbe), Bajic (Zeljeznicar Sarajevo), Záhumenský (Karviná, kölcsönbe), Almási (Šamorín, kölcsönbe), Aluku

Gegenpressing!

A DAC összesen kilenc edzőmeccset játszott, hatot megnyert, egyszer döntetlenezett, kétszer pedig kikapott. Hyballa szerint viszont az eredményeknél is fontosabb, hogy a sárga-kékek végig a saját stílusukat játszották, ami az általa annyira kedvelt gegenpressingen alapul.

„A Slovan ellen is ezt a stílust akarjuk hozni. Nem nagyon tudjuk meglepni egymást, a törökországi edzőtáborban figyeltük a Slovant, a Slovan is minket… Teljes mértékben tiszteljük a Slovan játékerejét, kiváló futballistáik vannak. Arra számítok, hogy a középpályájukon komoly szerep fog hárulni Marin Ljubicicra, kivárásra fognak futballozni, és kontrákból igyekeznek lecsapni, kihasználva középen Sporar, illetve a két oldalon Szuhockij és Apau adottságait” – vélekedett Hyballa.

A DAC szeptemberben 3:2-re kapott ki a Slovantól, úgy, hogy az égszínkékek már 3:0-ra vezettek, de Bayo és Herc góljai után az utolsó tíz percben még izgulhattak az eredményért a pozsonyiak.

Ki helyettesíti Bayót

Bayo már biztosan nem lő több gólt sárga-kék színekben, helyettesítésére azonban Hyballának több variációja is kínálkozik. A DAC öt új játékosra tett szert a felkészülés alatt, a sérülésből felépült Cesar Blackmannel és a B csapattól visszatért Lukáš Čmelíkkel pedig gyakorlatilag hét új embert tesztelhetett Hyballa. Čmelík volt a legjobb góllövő, az öntörvényű szélső ötször talált be, Ayong és Taiwo személyében pedig két egymástól eltérő típusú csatárra is építhet Hyballa.

Három ifista, Nagy László, Matúš Malý és Kelemen Marko is a felnőttcsapattal csinálta végig a felkészülést.

„Hármójuk közül egyértelműen Nagy Laci áll a legközelebb ahhoz, hogy a csapat tagja legyen. Lehet, hogy a Slovan ellen ott fog ülni a kispadon” – jegyezte meg a saját nevelésű fiatalokról Hyballa, aki viccesen hozzátette, Nagy ugyan csak „méter tizenkettő”, de alacsony növését kompenzálni tudja a kiváló technikájával.

Hyballa az új arcokról Csóka Dániel, hátvéd: „Ballábas játékos, nagyon jól kezeli a labdát, de az egy az egy elleni helyzetekben még fejlődnie kell.” Tomasz Kucz, kapus: „A vonalon kiváló, a lábbal való játékon még dolgoznia kell.” Karsten Ayong, csatár: „Klasszikus középcsatár, jól megtartja a labdát, és jól is fejel.” Abdulrahman Taiwo, csatár: „Gyors játékos, aki jól ki tudja használni a szabad területeket.” Connor Ronan, középpályás: „Több poszton is bevethető, védekező és támadó középpályásként is használható. Még szoknia kell a stílusunkat, csak tíz napja van velünk.” Cesar Blackman, hátvéd (sérülésből épült fel): „A felkészülési egyik legkellemesebb meglepetése. Kiváló a technikája, bátor, agresszív.” Lukáš Čmelík, középpályás (a B csapatból tért vissza): „Ismerem a sztoriját, de mindenki teljesen elfogadta a csapatban. A felkészülés legjobb góllövője, érdekes választás lehet a szélen.”

Érdekes nevek

Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója is hangsúlyozta, hogy Bayo átigazolása nagy lökést adott a klubnak. „A téli időszakban szerettük volna együtt tartani és meg is erősíteni a csapatot. Amikor bejelentkezett Bayóért a Celtic, ez az első cél teljesíthetetlenné vált, de nagyon sokat jelent a DAC-nak, hogy egy ilyen milliós transzfernek lehetett része. Mi nem tudunk milliókat költeni egy játékosra, nincsenek olyan lehetőségeink sem, mint a cseh és a magyar kluboknak, de szerintem sikerült érdekes neveket hoznunk Dunaszerdahelyre” – fogalmazott Van Daele.

Hyballa hozzátette, előfordulhat, hogy ma a Slovan ellen három új játékos is helyet kap a pályán.

Új nézőcsúcs lesz

A lelátókon telt ház lesz – a jegyeket szinte percek alatt elkapkodták a helyszíni és az internetes árusítás során is. A MOL Aréna teljes befogadóképessége 12 700 fő, a hazai szektorok tele lesznek, a Slovan 620 jegyet kapott.

Ezzel már biztos, hogy megdől a dunaszerdahelyi stadion korábbi nézőcsúcsa, 1986 őszén a nyitraiak ellen 10 576, a prágai Sparta ellen 10 254 néző volt a lelátókon még a régi DAC-pályán, míg a 2017. november 3-i „főtribünavatót” a Slovan ellen 10 226 néző látta a MOL Arénában.

A nagyszabású stadionavatónak nagyszabású kísérőrendezvényei lesznek, már reggel kilenctől disznótor és káposztafőző verseny lesz, 14 órakor a Videoton Székesfehérvár 1985-ös, UEFA-kupa-döntős csapatának négy tagjával, Disztl Péterrel, Horváth Gáborral, Csongrádi Ferenccel és Szabó Józseffel lesz szurkolói beszélgetés, a stadion kapui pedig 14.30-kor nyitnak.