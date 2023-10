Litván–magyar – Rossi élete egyik legkülönlegesebb napjára készül

„Mindig különleges érzés a nemzeti együttes győzelme. A legutóbbi kijutásnál nem lehettem a pálya szélén a koronavírusos megbetegedésem miatt, így a mostani lenne az első kijutás, melyet a pálya szélén élhetnék meg, ettől a mostani siker még különlegesebb lenne. Előre nem tudom, milyen érzések kavarognak majd bennem, de minél idősebb vagyok, annál emocionálisabb. Ha megtörténik, életem egyik legkülönlegesebb napja lesz” – mondta az immár magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

Az 59 éves tréner kifejtette, még van egy nap a regenerációra, de a keretből mindenki egészséges. Hozzátette, ilyen meccsen mindenki játszani akar, akár egy lábbal is.

„Nem kétséges, azért jöttünk, hogy három pontot szerezzünk. Nem szombaton a Szerbia elleni volt az év meccse, hanem ez lesz, mert újabb három ponttal kijuthatunk az Eb-re, ami mérföldkő a magyar futball számára, mivel két körrel vége előtt biztosítanánk be a részvételünket” – fogalmazott Rossi, aki hangsúlyozta, komolyan kell venni az ellenfelet már csak azért is, mert hazai pályán csak 80. perc után sikerült a második találattal végleg lezárni a júniusi összecsapást. Azt is megjegyezte, Litvánia megnehezítette a nemzeti együttes életét és ez a többi találkozójára is jellemző volt.

Rossi szerint Edgaras Jankauskas szövetségi kapitányi kinevezésével a litván válogatott agresszívebb futballt játszik, nagyobb önbizalma van és motiváltabb. Hozzáfűzte, a magyaroknak még ennél is nagyobb motivációja van, ezért ha taktikailag vagy technikailag nem sikerült felülmúlni a balti csapatot, akkor szívvel kell.

„Legutóbb egy változtatás volt, most tizet tervezek. Csak viccelek, nem bolondultam meg. Ami működik, azon nincs értelme változtatni, inkább csak csiszolni kell rajta. Most is ez a cél, ezért túl sok változtatás nem lesz” – mondta az MTI érdeklődésére Rossi, aki a litvániai hidegben sok futásra nem számít, és hozzátette: az új stadion modern, a pálya pedig jó.

Szalai Attila a játékosok nevében kifejtette, hogy bár nagyon örültek a szerbek újbóli legyőzésének, remek volt a hangulat, mindenki átérezte, mekkora eredményt értek el, és milyen jó helyzetbe került a csapat, de nagy ünneplést nem volt.

„A célunkat ugyanis még nem értük el. Ehhez kedden száz százalékot kell nyújtani. Ebben a rövid időben a regeneráción volt a hangsúly, de jól felkészültünk, és nagyon várjuk a találkozót” – mondta a Hoffenheim védője.

A 25 éves futballista saját szerepéről úgy nyilatkozott, mindig hatalmas megtiszteltetés a válogatottban játszani, de most még nagyobb bizonyítási vágy munkálkodik benne, mivel a német klubjában négy meccse nem játszott.

„Nap mint nap legjobbamat igyekszem nyújtani, ezen az úton haladok tovább a jövőben is” – mondta Szalai Attila, aki aztán a litvániai meccsről is beszélt. „Ki kell zárni az első meccset, mert a mai modern labdarúgás a jelenről szól. Csak a Jóisten tudja, mi lesz holnap. Persze a júniusi tapasztalatokat felhasználva tudjuk, hol lehet megbontani az ellenfelet és azt is, mire kell figyelnünk”.

Az albán Juxhin Xhaja sípjelére közép-európai idő szerint kedden 20.45-kor kezdődik a litván-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít. Amennyiben a nemzeti együttes a júniusi, budapesti összecsapáshoz hasonlóan ismét felülmúlja riválisát, akkor matematikailag is bebiztosítja az Eb-részvételét.