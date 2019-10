Lemondott a komáromi futballcsapat vezetőedzője

„Az utolsó tőketerebesiek elleni mérkőzés után jutottam erre az elhatározásra. Az, ahogyan elszenvedtük a 3:1-es vereséget, amennyire merevek voltunk, megmutatta, hogy az utolsó négy őszi fordulóra új impulzusra van szüksége a csapatnak. Én már minden eszközömet bevetettem mostanra, ami módomban áll, így arra jutottam, lemondok” – nyilatkozta lapunknak Olejník.

A 45 éves szakember elmondta, a klubban is elfogadták az érveit. „Mindig arra tanítom a játékosaimat, hogy minden tettünkért vállalni kell a felelősséget, ezt nekem is meg kellett tennem. Szilárd meggyőződésem, hogy jó döntést hoztam. Nagyon szeretem az egyesületet és a srácokat is, és nagyon szurkolok, hogy már most szombaton, a bártfaiak ellen meglegyen az eredménye a lépésemnek, máskülönben értelmét veszíti a távozásom” – tette hozzá Olejník.

Hogy a Partizán elleni bajnokin ki irányítja az együttest, még nem lehet tudni. „Keressük az edzőt, de szezon közben nehéz megfelelő embert találni. Két jelölttel már tárgyaltunk, de egyikük egy magasabb osztályú csapatot választott, a másikuk pedig nem akar jelenleg edzősködni” – mondta lapunknak Szüllő Béla, a komáromiak alelnöke. Értesüléseink szerint az előbbi esetben Radványi Miklósról van szó, aki a Fortuna ligás Pohronie csapatát vette át.

„Olejník urat ismerjük, a habitusát, nem is hagyott magának más lehetőséget, mint a távozás – válaszolta Szüllő kérdésünkre, marasztalták-e a trénert, legalább a hátralevő őszi találkozókra. – Amit eddig elért, azt tiszteljük és becsüljük, komoly eredményeket tett le az asztalra. Beírta magát a klub történelmébe, amely már harmadik éve szerepel az országos második vonalban. Sajnos, ilyen az edzősors. De nem csüggedünk, fiatal gárdánknak időre van szüksége” – tette hozzá Szüllő.