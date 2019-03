Lemaradtak a playoffról az érsekújvári hokisok

Mindkét gyetvai mérkőzést elveszítették az érsekújváriak, pedig mindkettőn vezettek. A keddi, negyedik találkozón 1:0-lal fordulhattak a harmadik harmadra, de Kristín kapus kétszer is kapitulált. Az érsekújváriak fejben nem tudták kiheverni, hogy az alapszakasz utolsó körében maradtak le a playoffról, most pedig a playoff-selejtezőben is elbukva véget ért számukra a szezon.