Lauda emléke előtt tisztelegnek Monacóban - helyszíni beszámoló

Az előző évekhez képest idén a jókedv és pompa helyett nyomasztó hangulat uralkodott Monte-Carlóban. Niki Lauda halálhíre mindenkit letaglózott. Olyannyira felborította a megszokott menetrendet, hogy a Mercedes istálló lemondta a szerdai sajtótájékoztatót, és Lewis Hamilton sem jelent meg a szerdai sajtós eseményen. Távollétére a szövetség külön engedélyt adott.

Csapattag, családtag

A sajtótájékoztatón, melyen Bottas helyettesítette brit csapattársát, mindenki elsősorban Niki Laudára emlékezett, elmondták legkedvesebb emléküket vele kapcsolatban.

Valteri Bottas elárulta, még mindig a sokk hatása alatt van, hisz Niki a Mercedesben nemcsak csapattag, hanem családtag is volt. Karakteres ember, hatalmas motiváló, erőt adó személyiség volt. „Emlékének remek eredménnyel szeretnék tisztelegni. Tudjuk, ezen a pályán nehéz gyorsnak lenni, de most még inkább fontos, még különösebb jelentősége van” – mondta a Mercedes-pilóta.

Hogy mit jelent ez a veszteség a Mercedesnek, azt talán a csütörtöki sajtótájékoztató árulta el leginkább, ahol Toto Wolff a könnyeivel küszködve mesélte, azonnal kapcsolatba léptek Hamiltonnal a megdöbbentő hír hallatán. Lewis közeli barátját veszítette el, a csapat pedig többek között azt az embert, aki anno több órás noszogatással vette rá Lewist, hogy igazoljon át hozzájuk. Toto Wolff hangsúlyozta, rengeteget köszönhetnek Nikinek, és ha most Niki fentről nézi őket, biztosan elvárja tőlük a nagyszerű teljesítést.

A csapatfőnök szerette volna eloszlatni az összes mendemondát arról, hogy Lewis Hamilton nem megfelelő lelkiállapotban van, biztosított mindenkit arról, hogy a brit pilóta a maximumot fogja kihozni a hétvégén magából és az autóból.

Leclerc hazatért

A hétvége másik főszereplője a monacói születésű Ferrari-pilóta, Charles Leclerc, aki idén az olasz csapat versenyzőjeként tért haza. „A Forma–1 világához fűződő első élményem talán négyéves koromból származik, amikor magam még kisautókkal játszottam, és a terasz alól behallatszott az alattunk eldübörgő autók zaja. Elmondhatom, hatalmas álmom vált valóra, mely plusz nyomásként nehezedik rám. Nehéz futamokon vagyunk túl, például a barcelonai lassú kanyarok nem voltak épp ideálisak, de Monaco teljesen más. Megpróbáljuk megfordítani a dolgokat. Nem lesz könnyű, de nyomni fogjuk, mindent megteszünk, ami tőlünk telhet” – nyilatkozta az egyetlen monacói származású versenyző.

Daniel Ricciardo tavaly győzött a hercegségben, őt arról faggatták, milyennek látja az esélyeit idén. „Még nem tudom. Mindig nagy izgalommal érkezem ide, és kicsit érdekes azt mondani, érkezem, hiszen itt élek. De természetesen hatalmas különbség itt lakni és itt versenyezni. Verseny alatt itt átalakul a hangulat, szinte vibrál a versenytől a levegő. Mindenesetre sok érzés kavarog bennem: nyugodtság, optimizmus, magabiztosság és izgatottság egyben” – mondta a Renault versenyzője.

Robert Kubicát arról kérdezték, milyen érzés számára visszatérni. „Monaco mindig is különleges volt számomra, és hosszú idő után térek vissza – jegyezte meg a Williams pilótája. – A régmúltban mindig az az érzésem volt, nagyon szűk a pálya, ehhez képest a mostani autók még szélesebbek, mint a régiek voltak, tehát még a korábbinál is szűkebb lesz. Mindig különleges végigmenni ezeken az utcákon, főleg egy F1-es autóban. Tudni kell azt, hogy az autónk normális körülmények között is küszködik, úgyhogy itt még inkább fog. De ez a pálya különleges, egyedi. Reméljük pont ez fog jobban feküdni az autónknak.”

Kisvakond a paddockban

A monacói paddockban járva most a kisvakonddal is találkozhat bárki, hisz a mesefigura az Alfa Romeo csapat új partnere lett. Fréderic Vasseur, az Alfa Romeo csapatfőnöke abban bízik, ezzel az együttműködéssel sikerül fiatalabb nézőket is bevonzani a Forma–1 világába. „A kisvakond bátor és kalandvágyó állatka, aki kihasználja a találékonyságát és a kíváncsiságát, hogy a világot felfedezze. Pontosan erre a találékonyságra, mely végül is a kreativitást támogatja, van szüksége ennek a sportnak” – fogalmazott a csapatfőnök.

Mercedesek az élen

Ausztráliában megtanulhattuk, a szabadedzésből következtetést levonni még semmit sem szabad, mégis elkerülhetetlen. A balszerencse továbbra is üldözi a Ferrari csapatát, hisz csak ők ketten kaptak pénzbüntetést gyorshajtásért a bokszutcában a szabadedzés alatt.

Az eredmények sem a Ferrari sikerességét igazolják, bár sok mindennel akár magyarázható is ez, hisz a pálya nagy részét újra aszfaltozták, a gumik tapadását a versenyzők még szinte csak próbálgatják.

Az első szabadedzés nem zajlott eseménytelenül, mert eddig rendhagyó módon a Haas csapatának fekete zászlót lengettek, ami versenykörülmények között kizárást jelent. Itt az edzésen a rádió- és a telemetria-kapcsolat nem működött, ezért az FIA úgy döntött, az autók nem maradhatnak a pályán. Az összeköttetést csak 20 perccel a leintés előtt sikerült megszerelni, így csak akkor tudott a Haas csapata nekikezdeni a mért köröknek.

Csütörtök délelőtt még Max Verstappen is bemutatta, a végső eredménybe neki is lesz beleszólása, mert az első szabadedzés végére sikerült beférkőznie a két Mercedes, Hamilton és Bottas közé, bár a hármas az élen egy tizeden belüli eredményt produkált. Őket a két Ferrari követte, Leclerc és Vettel sorrendben, majd hatodikként Gasly fejezte be a csütörtöki első szabadedzést.

A második szabadedzést hívhatjuk akár a tizedek csatájának is. Az élen a háromszoros világbajnok, Lewis Hamilton végzett, akit 0,081 másodperccel Valteri Bottas követett. A harmadik helyre sikerült Vettelnek beférkőznie, míg őt rendhagyó módon nem csapattársa, Leclerc követi (ő csak a tizedik helyet tudta megcsípni), hanem a Red Bull pilótája, Pier Gasly. A nap meglepetése Alexander Albon 5. helye lett a Torro Rossóval, míg Max Verstapen csak a 6. helyet tudta kiharcolni magának a csütörtöki szabadedzésen.

Szombaton és vasárnap kiderül, maradnak-e ezek az erőviszonyok, vagy esetleg egy kis eső lutrivá változtatja a Monacói Nagydíjat…