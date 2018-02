Kuzmina óriásit harcolt, ezüstérmes az üldözéses versenyben

Pjongcsang | Anastasia Kuzmina hétfőn mindenkinek megmutatta, milyen fából faragták. A pjongcsangi Alpensia Biatlonközpontban a női sílövők üldözéses versenyének a 13. helyről, 54 másodperces hátránnyal vágott neki, ám végül négy lőhibája ellenére is ezüstérmet ünnepelhetett. Sorozatban harmadik olimpiáján szerzett érmet.

Kuzmina gyilkos tempóban kezdte a versenyt, az első részidőnél már ötödik volt, és az első lövészetig máris húsz másodpercet hozott az éllovas Laura Dahlmeieren.

"Tudom, mire vagyok képes. Jól mentek a síléceim, olyan tempót diktáltam, ami komfortos volt számomra" - árulta el a verseny után Kuzmina.

Miközben a nézők csak ámultak Kuzmina brutális sebességét látva, a tyumenyi születésű sílövő hidegvérrel lőtte le az összes célpontot az első lövészetnél. Dahlmeier sem hibázott, de Kuzmina teljesen más tempót ment, így a második lövészethez már gyakorlatilag együtt érkeztek. Itt mindketten egyet rontottak, de a büntetőkör után már Kuzmina volt elöl. A harmadik körben fej fej mellett haladtak, az első álló lövészetnél viszont Kuzmina kettőt hibázott, míg Dahlmeier egyet sem. "Ahhoz, hogy felvegyük Laurával a versenyt, nem elég jól futni, jól is kell lőni. Úgy tűnik, őt most nem zavarja semmi, sem a hideg, sem a szél" - ismerte el ellenfele kvalitásait Kuzmina.

Dahlmeier a negyedik lövészetet is sikerrel, hibátlanul vette, így már semmi nem foszthatta meg második olimpiai aranyától.

"Nem készültem külön a szeles körülményekre. Otthon, Garmisch-Partenkirchenben edzem a legtöbbet, de ott mindig szélcsend van, ideális körülmények. De tény, hogy tavaly óta sokat javultam lövészetben extrém helyzetekben is" - nyilatkozta a német versenyző.



Kuzmina a harmadik lövészetet követő két büntetőkör után is a második helyen állt, csaknem húsz másodperces előnnyel a többiekhez képest. Csakhogy a negyedik lövészetben is hibázott egyet, az őt üldöző Anais Bescond viszont nem, így Kuzmina a büntetőkörről kiérve csak egy másodperccel volt a francia versenyző előtt.



Kíméletlen csata következett a célig, mivel mindketten remek futók, ráadásul Kuzminának 450 kilométerrel több volt a lábában, mint ellenfelének. De itt mutatkozott meg igazán Kuzmina kőkemény elszántsága - könyörtelenül zárta az íveket, nem engedte maga elé Bescond-t, és végül másodikként siklott át a célvonalon.

"Tudom, hogy nem volt éppen példás, ahogyan viselkedtem, de muszáj volt magam mögött tartani Anaist, mert tudtam, hogy ő is nagyon gyors. Folyton a lába elé léptem, nem engedtem a belső ívre, azt mondtam magamban, nem hagyom magam megelőzni!" - nyilatkozta kisimulva, boldogan Kuzmina a mixzónában.

A nem éppen az elképzelései szerint sikerült sprint után lehullott róla a teher, felszabadultan versenyzett, s bár a lőhibák bántották, egy percig sem kesergett azon, hogy nem lett aranyérmes.

Ez a negyedik érme az olimpiákról, Vancouverben a sprintben győzött, az üldözéses versenyben pedig második lett, négy évvel később Szocsiban ismét diadalmaskodott a sprintben. Gyűjteményét még gyarapíthatja is, mert káprázatos futóformájának köszönhetően a szerdai 15 km-es versenyben és a szombati tömegrajtos viadalon is

komoly esélyei vannak.