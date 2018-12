Kuzmina lett az év sportolója

Anastasia Kuzminát választották 2018 legjobb sportolójának a Szlovák Újságíró-szindikátus Sportújságírók Klubjának tagjai. A kiváló sílövő harmadszor nyerte meg az ankétot, 2010-ben és 2014-ben is ő lett a legjobb.

Pozsony | Anastasia Kuzminát választották 2018 legjobb sportolójának a Szlovák Újságíró-szindikátus Sportújságírók Klubjának tagjai. A kiváló sílövő harmadszor nyerte meg az ankétot, 2010-ben és 2014-ben is ő lett a legjobb.

Kuzmina idén három érmet szerzett a pjongcsangi olimpián, a tömegrajtos versenyt megnyerte, az üldözéses versenyben és 15 km-en pedig ezüstérmes lett. Remekül szerepelt a Világkupa-sorozatban is, ahol az utolsó állomásig versenyben volt a nagy kristályglóbuszért, végül a sprint és az üldözéses versenyben szakági Vk-jában bizonyult a legjobbnak.

Kuzmina ankétgyőzelméhez nem férhetett kétség, mind a 103 újságíró szavazólapján szerepelt, 94 alkalommal az első helyen, és a fennmaradó kilenc esetben is dobogósként.

A második helyen a kerékpáros Peter Sagan végzett, a harmadik pedig a sportlövő Zuzana Rehák Štefečeková lett.

Varga Erik tavalyi súlyos sérülése után idén újra a világ élvonalába került, és a csangvoni vb-n szerzett ezüstérmével olimpiai kvótát is harcolt ki az országnak, majd később Štefečekovával közösen a vegyes csapatok versenyét is megnyerték, ami újabb ötkarikás helyeket jelentett. Ez is kevés volt azonban ahhoz, hogy az ankétban megdöntse korábbi rekordját – 2015-ben negyedik volt, idén a hatodik helyen zárt.

Először került az év végi ankét top tízes listájára parasportoló, az alpesi síző Farkaš Henrietta (felvezetője Natália Šubrtová) kiváló pjongcsangi teljesítményével érdemelte ki az elismerést: a paralimpián 4 aranyat és egy ezüstöt nyert.

A csapatok között a női sílövők olimpiai váltója győzött – a Paulína Fialková, Anastasia Kuzmina, Terézia Poliaková, Ivona Fialková összetételű négyes az 5. helyen végzett Pjongcsangban, 21 másodperccel lemaradva a bronzérmestől.

A második hely a Štefečeková–Varga duóé lett, aki a traplövők vegyes számában a vb-n első, az Eb-n második helyen végeztek. A dobogó harmadik helyére a vízi szlalomosok 3xC1-es hajóraja került.

A Sportújságírók Klubja a hagyományokhoz hűen idén is választott egy sportlegendát: az elismerést az évszázad szlovák kosárlabdázója, Stanislav Kropilák kapta. A 208 méter magas sportoló három Eb-n szerzett érmet, részt vett két vb-n és két olimpián is.

Az Év sportolója-szavazás végeredménye Egyéni sportolók: 1. Anastasia Kuzmina, biatlon 1020 pont (94/8/1) 103x 2. Peter Sagan, kerékpár 827 pont (6/49/29) 101x 3. Zuzana Rehák Štefečeková, sportlövészet 670 pont (1/31/14) 99x 4. Petra Vlhová, alpesi sí 605 pont (0/2/23) 95x 5. Matej Tóth, atlétika 603 pont (1/9/23) 95x 6. Varga Erik, sportlövészet 298 pont (0/1/5) 61x 7. Alexander Slafkovský, vízi szlalom 222 pont (0/0/1) 57x 8. Paulína Fialková, biatlon 220 pont (0/1/1) 55x 9. Marek Hamšík, labdarúgás 210 pont (0/1/1) 53x 10. Farkaš Henrietta, para alpesi sí 168 pont (0/1/3) 47x Csapatok: 1. A szlovák női biatlonváltó (Kuzmina, I. Fialková, P. Fialková, Poliaková) 149 pont (27/23/22) 72x 2. A traplövők vegyes csapata (Štefečeková, Varga) 132 pont (24/19/22) 65x 3. A 3xC1-es vízi szlalomos hajóraj (Martikán, Slafkovský, Mirgorodský/Beňuš) 118 pont (18/23/19) 59x Az ankéton 103 újságíró szavazott. A pontszám után zárójelben az látható, hányszor szerepelt az adott sportoló az első, a második, illetve a harmadik helyen egy-egy szavazólapon, az utolsó oszlopban pedig az, hogy hány ankétlapon szerepelt az adott sportoló neve. Összesen 39 egyéni sportoló és 15 csapat kapott szavazatot.