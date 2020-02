Kozák: „Örültem volna, ha Peter Hyballa visszatér”

Maradéktalanul elégedettek a téli felkészüléssel a Slovannál: a csapat Törökországban edzőtáborozott, ahol ifj. Ján Kozák vezetőedző szerint több remek mérkőzést is játszottak, például a Maribor (2:1-es győzelem) vagy a Ludogorec (1:1) ellen. Hangsúlyozta, hogy mivel Sporaron kívül a csapat kulcsjátékosai maradtak, így a csapat inkább erősödött. Többek között olyan játékosok érkeztek a klubhoz, mint a Puskás Akadémia legeredményesebb játékosa, Ezequiel Henty, vagy a nagyszombatiak húzóembere, Lucas Lovat.



„A télen nem lettünk gyengébbek. Távozott Andraz Sporar, de az eligazolását abszolút pozitívan éljük meg a klubnál. Jó hír, hogy csapatkapitányunk, a bolgár válogatott Vaszilij Bozsikov szerződést hosszabbított, és úgy gondolom, hogy az érkezők valamennyien hozzá tudnak tenni valamit a csapat játékához. A télen érkezett játékosok már látják, hogy mit jelent a Slovanban szerepelni, mindannyiuknak keményen meg kell küzdenie minden egyes játékpercért. A tavaszi szezon más lesz, mint az őszi, a játékosok és az én számomra is. Messze nem fogunk már olyan gyakran mérkőzést játszani, így kevesebb okom lesz a rotálásra. Ezt mindenkinek tudatosítania kell. A futballban a minőség a mérvadó, és nekünk van a legerősebb csapatunk a bajnokságban. Egyértelműen a címvédés a célunkˮ – mondta Kozák a tegnapi szezonnyitó sajtótájékoztatón.



A Slovan malmára hajthatja a vizet, hogy a két nagy rivális, a DAC és a Žilina egyaránt edzőt cserélt. Kozák a riválisokkal kapcsolatban szót ejtett Peter Hyballa távozásáról is. „Örültem volna, ha Peter Hyballa visszatér, soha egyik edzőnek sem kívánnék rosszat. Az edzők között természetes, ha van feszültség és dolgoznak az emóciókˮ – mondta a tréner, utalva a decemberi Slovan–DAC mérkőzésen történt közjátékra, amikor indulatában hazaküldte Németországba a DAC edzőjét.



Ivan Kmotrík vezérigazgató elsősorban a szurkolókkal való kapcsolatról beszélt: „Szeretnénk közelebb hozni a szurkolókat a klubhoz, átlagos nézőszámmal ugyanis nem lehetünk sikeresek Európában. Jelenleg azonban az a helyzet, hogy egy szezonban van két-három kiemelt mérkőzés, amire sok szurkoló kilátogat, a többin azonban kevés a néző. Ezen szeretnénk változtatni. A tavasszal minden hazai mérkőzésen egy 300 fő befogadására alkalmas szektort iskolás korú gyerekek számára különítünk el, így szeretnénk a jövő szurkolótáborát építeni.ˮ

Kmotrík hozzátette, elégedett a Slovan jelenlegi keretével, a télen sikerült a terveknek megfelelően erősíteni, így a nyáron a csapat egyben tartása lesz a cél, és csak akkor fognak erősíteni, ha feltétlenül szükséges.



A Slovan előnye tíz pont a tabella élén a zsolnaiakkal és a DAC-cal szemben, vasárnap a nagyszombati Spartak vendégeként lép pályára.