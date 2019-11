Kikapott a Slovan Isztambulban, és már nem juthat tovább

A Besiktas stadionjához vezető főút mellől a meccs előtt nem hiányoztak az obligát mez- és sálárusok (elvégre Isztambul minden fő- és mellékútján árulnak valamit), de a hömpölygő tömeget hiába kerestük a Slovan isztambuli vendégjátéka alkalmából. Délután az eminönüi piacon sokkal nagyobb volt a tolongás, a Besiktas negyvenezres stadionjában még félház sem volt.

A török klub rosszul kezdte a szezont, és bár a bajnokságban a legutóbbi hat meccséből ötöt megnyert, egyszer pedig döntetlenezett, a tabellán pedig feljött a negyedik helyre, az Európa-ligában már elbúcsúzott a továbbjutási esélyektől. A Slovan elleni meccsnek így a hazaiak számára nem volt tétje, ez pedig a nézőszámon is megmutatkozott.

A szurkolás viszont így is fergeteges volt, ez a relatíve nem túl sok ember elképesztő hangorkánt tudott kelteni. Mindehhez nyilván a stadion kiváló akusztikája is hozzájárult, de így is roppant hatásos volt, ahogy a kapu mögötti táborok felelgettek egymásnak.

A Slovannak még volt matematikai esélye a továbbjutásra, de ehhez mindenképpen győznie kellett Törökországban, és még a másik meccset is figyelnie kellett.

A pályán azonban a Besiktas dominált, még ha az első helyzetre fél órát kellett is várni: Oguzhan Özaykup ajtó-ablak helyzetből 7 méterről a kapu fölé lőtt – éppen akkor, amikor a drukkerek már kezdték volna füttyszóval kinyilvánítani a nemtetszésüket a nem túl akciódús játék láttán.

Ez a füttyszó viszont hamarosan felerősödött: a 34. percben De Marco bal oldali beívelése után Daniel teljesen tisztán kapta a labdát a jobb oldalon, és nem is késlekedett – 0:1. Ráadásul még a szünet előtt kétgólos is lehetett volna a Slovan előnye, a Slovan labdaszerzés után gyors kontrát vezetett a jobb oldalon, Sporar lőtt, de kicsit eltörte a labdát, és nem találta el a kaput.

A Besiktasnak az első félidőben kapura tartó lövése sem volt. A szünet után Umut Nayir igyekezett javítani a statisztikán, de a kapu közepébe tartó labdát Greif gond nélkül védte.

A másik oldalon ezzel szemben Karius csak üggyel-bajjal, furcsa mozdulattal ütötte szögletre Holman szabadrúgását. Holman a félidő közepén jó helyről fejelhetett is, de a labda a kapu fölé szállt.

A 73. percben viszont nagyon közel állt a gólhoz a Besiktas, Ljajics passza után Özyakup talppal tette tovább a csapattársának háttal állva a labdát, Umut Nayir pedig a felső kapufát találta el.

Néhány perccel később azonban N’Koudou beadása után Roco ugrott a legmagasabbra, és a labda a felső kapufát is érintve a hálóban kötött ki – 1:1. A szurkolók is felébredtek, a Slovannak most már minden labdaérintését fülsiketítő fütyülés fogadta, ehhez képest az első félidei füttyögés elringató madárdalnak tűnt. A feszültség pedig csak fokozódott, amikor Elneny a tizenhatoson belül felbotlott De Kampsban, és a bíró a hazai játékosnak adott lapott, majd Greif védett kétszer csodával határos módon nagyon közeli labdákat.

A 90. percben Umut Nayir fején volt a győztes gól is, de a kapúu fölé csúsztatott.

De még nem volt vége a meccsnek: a hosszabbításban tizenegyeshez jutottak a hazaiak: De Marco és De Kamps lépett ki szabálytalanul Diabyra. A büntetőt Ljajics végezte el, és esélyt sem adott Greifnek – 2:1.

Ezzel eldőlt, hogy a Slovan már nem léphet tovább a csoportból. Az égszínkékeknek egyébként győzelem esetén sem maradt volna esélyük, mert a másik mérkőzésen a Braga remizett a Wolverhamptonnal (3:3 lett a végeredmény, úgy, hogy a Wolves már 3:1-re vezetett idegenben), ezzel pedig kéz a kézben mindketten bebiztosították a továbbjutást.