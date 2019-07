Kikapott a DAC otthon az Atromitosztól

A dunaszerdahelyiek védelmében Kružliak mellett Matej Oravec kapott helyet. A Podbrezováról érkezett középhátvédnek ez volt az első tétmeccse sárga-kékben.

A DAC kezdett aktívabban, a krakkóiak elleni kezdeti megilletődöttségnek most nyoma sem volt a játékukban.

A 16. percben Kalmár szépen megcsinálta magának a lövőhelyzetet, enyhén csavarodó labdáját Megyeri szögletre ütötte.

A 20. percben viszont szinte a semmiből vezetést szerzett az Atromitosz, Ronan vesztette el a labdát a középpályán, ebből indultak a görögök, Kružliak az első próbálkozást még blokkolta, de Umbides a kipattanót nagyon jól eltalálta, és messziről a hálóba tekert – 0:1.

A gól nagyon megzavarta a DAC-ot, Ronan továbbra is bizonytalankodott, a 30. percben Hyballa le is hozta az ír középpályást, és Vida Kristophert küldte be. Kalmár húzódott hátra védekező középpályásnak Vida Máté mellé.

Vida Kristopher az utóbbi időben kevesebb lehetőséget kapott, Krakkóban nem volt kezdő, Aranyosmaróton 45 perc után lecserélték, de most fantasztikusan élt a kínálkozó lehetőséggel – a 35. percben Kalmártól kapott labdát a 16-os előtt, megtolta a labdát, és brutálisan a léc alá lőtt – 1:1!

Csakhogy a görögök még a szünet előtt lecsaptak, egy jobb oldali beadásnál a védők nem jól helyezkedtek, és Manusszosz közelről esélyt sem adott Jedličkának – 1:2.

Ramirez még egyenlíthetett volna a szünet előtt, jól fordult kapura, hasonlóan lőtte meg, mint Vida, de néhány centi hiányzott.

A DAC bátran kezdte a második félidőt, igyekezett a kapujukhoz szegezni a görögöket, Čmelík elől Megyeri tisztázott, Kružliak az ötösön nem találta el a labdát. Az Atromitosz ellentámadásai viszont rendre a szívbajt hozták a hazai drukkerekre.

A 60. percben Hyballa ismét cserélt, Čmelík helyett a 17 éves Veselovský lépett pályára. Čmelík a kispad felé menet, földhöz vágott egy vizesflakont, Hyballa le is üvöltötte miatta.

Hajtott a DAC, Davis került jó helyzetbe, de nem lett belőle gól, a 67. percben Divkovic futott be jól a szélen, de ez is szöglet lett.

Az utolsó 18 percre Hyballa behozta Blackmant, Davis jött le, Koštrna átment a védelem bal oldalára. De valahogy tanácstalan volt a DAC, nem tudtak olyan nyomást gyakorolni az ellenfél kapujára, az akciók elhaltak a tizenhatos előtt, hiányzott a szikra a játékból.

A másik oldalon Farley lövése vágódott le egy védő lábáról szögletre. Volt még ennél nagyobb helyzete is, a 90. percben kétszer fektette el Jedličkát, de a lövése a felső lécet kapta telibe, a másik oldalról érkező átlövés pedig elzúgott a kapu mellett.

A sárga-kékek az előző három tétmeccsükön mindig felálltak vert helyzetből, mostanra mintha elfogytak volna a lelki tartalékok, a ráadásban DAC-rohamok helyett az eladott labdák sokasodtak.

Egyenlítési lehetőség már nem volt, a lefújás után a vendégek örülhettek.

A visszavágót egy hét múlva játsszák Athénban.

DAC–Atromitosz 1:2 (1:2)

Góllövők: Vida Kristopher (35.), ill. Umbides (20.), Manusszosz (43.)

Sárga lap: Čmelík.

Játékvezető: Dankert (német), 9980 néző.

DAC: Jedlička–Koštrna, Oravec, Kružliak, Davis (73. Blackman)–Ronan (30. Vida K.), Vida M., Kalmár–Čmelík (60. Veselovský), Ramirez, Divkovic.

ATROMITOSZ: Megyeri–Kivrakidisz (39. Nacosz), Riszvanisz, Gutasz, Katranisz–Madson, Hariszisz–Manusszosz, Umbides, Nsikulu (61. Farley)–Velliosz (74. Tal Khila).