Kézi-Eb: a pontszerzés biztos továbbjutást jelent Tomoriéknak

Mivel a holland válogatott előbb szombaton a szerbektől kapott ki (25:29), majd vasárnap a horvátoktól (25:27), így ők ma azért játszanak, hogy vb-címvédőként ne essenek ki a kontinenstornáról már a csoportkörben.



Mentális fölény kell

Tomori Zsuzsanna tudja, hogy mire kell figyelniük a mai meccsen: „Hihetetlen, hogy ennek a csoportnak ez lett a vége: a hollandokkal játszunk ki-ki meccset. Ha valaki ezt mondja, biztos, hogy kinevetem. De azért rajtuk is látszik, hogy próbálnak új csapatot építeni, viszont jól futnak, nagyon jó fizikumúak. Figyelnünk kell, hogy ne kapjunk gyors gólokat, felállt fal ellen kiegyenlített lehet a mérkőzés. Ha ugyanúgy kintről betalálunk, mint a szerbek ellen, akkor nagyon jó kis meccset fogunk velük játszani. Természetesen úgy megyünk bele, hogy mindenképp meg szeretnénk nyerni.”



Elek Gábor szövetségi kapitány tudja, hogy nagyon nehéz meccs vár rájuk: „Elmarad ez a teljesítmény a világbajnok csapatétól, de bármelyik pillanatban benne van az, hogy elő tudják rángatni. Megint mentális fölényt kellene kialakítanunk, ha ezt megtesszük, akkor lehet esélyünk. Ha ezt a holland meccset sikerrel tudjuk abszolválni, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép Eb is lehet.”



Matek

A magyarok keddi mérkőzése 20.30-kor kezdődik a koldingi C csoportban, de akkor már tudni fogják a 18.15-től játszott horvát–szerb találkozó végeredményét. Amennyiben a – nagy meglepetésre – két győzelemmel álló horvátok harmadszor is nyernek, a magyarok csak akkor nem jutnak a középdöntőbe, ha 21 góllal vagy annál nagyobb különbséggel kapnak ki este.



Ha a horvát–szerb meccs döntetlennel vagy szerb sikerrel zárul, a magyar együttesnek legalább egy pontot biztosan szereznie kell a továbblépéshez. (MTI, nso)

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom