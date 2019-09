Két gólt rúgott a ráadásban, így verte a Besiktast a Slovan az EL-ben

A pozsonyi Slovan a 90. percben még csak 2:2-re állt a Besiktassal szemben, de végül 4:2-re győzött az isztambuli együttes ellen a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 1. fordulójában. Az öt perc ráadásban előbb az ex-DAC-os Ljubicic, majd Moha talált be.

A pozsonyi Slovan a 90. percben még csak 2:2-re állt a Besiktassal szemben, de végül 4:2-re győzött az isztambuli együttes ellen a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 1. fordulójában. Az öt perc ráadásban előbb az ex-DAC-os Ljubicic, majd Moha talált be.

Az UEFA fegyelmi bizottságának döntése következtében a mérkőzést zárt kapuk mögött kellett lejátszani, mert a Slovan-drukkereknek a koszovói Feronikeli elleni selejtezőkörben több Koszovó-ellenes megnyilvánulásuk is volt. A zártkapus meccsekre azonban a 14 éven aluli gyerekeket ingyen be lehet engedni, így végül gyerekzsivajtól volt hangos az új Téglamező. A szurkolás ugyan a szokásosnál magasabb hangfekvésben, de a szokásosnál is nagyobb lelkesedéssel zajlott, mindenféle atrocitások, gyalázkodások nélkül.

A Besiktas összeállítása azzal a Loris Kariusszal kezdődött, akit örökre a BL-történelem egyik legszerencsétlenebb kapusaként fognak emlegetni, és ezt az imidzsét Pozsonyban is hozta: a 14. percben kifutva fejjel próbált menteni Sporar elől, de gyakorlatilag gólpasszt adott a szlovén csatárnak, aki az üres kapuba gond nélkül be is gurította a labdát – 1:0. Nem sokkal később Karius ismét merész kifutással próbálkozott, ezúttal mentett Sporar elől, de nagyon úgy tűnt, hogy szabálytalanul, bár a bíró továbbot intett.

A 28. percben viszont a másik oldalon a tizenegyespontra mutatott, amikor De Kamps szabálytalankodott Ljajiccsal szemben, és a szerb játékos be is vágta a büntetőt, a kapu közepébe lőtt, miközben Greif elvetődött – 1:1.

Egy perccel a szünet előtt Sporar sprintelt fel a bal oldalon, és egészen látványosan nyesett-csavart kapura, a labda alig ment mellé. A másik oldalon egy kevésbé veszélyes bal oldali beadásba Bozsikov ért bele szerencsétlenül, és a lábáról a labda Greif kapujába pattant – 1:2.

A Besiktas a második félidőben sem tudott nagyon mit kezdeni Sporarral, aki az 58. percben Holman átadása után ezúttal a jobb oldalon meglódulva technikásan ellőtte a labdát Karius mellett – 2:2.

Slovan Bratislava–Besiktas 4:2 (1:2) Góllövők: Sporar (15., 58.), Ljubicic (90+3.), Moha (90+4-) ill. Ljajics (29., 11-esből), Bozsikov (45+1., öngól). Sárga lap: De Kamps, Ljubicic, ill. Ruiz, Ljajics. Játékvezető: Tohver (észt). SLOVAN: Greif–Medveděv, Abena, Bozsikov, De Marco–Rabiu (88. Bajric), De Kamps (82. Ljubicic), Holman–Drazsics (76. Daniel), Sporar, Moha. BESIKTAS: Karius–Douglas, Vida, Victor Ruiz (74. Hutchinson), Rebocho–Elneny–Diaby (78. Lens), Dorukhan, Ljajics, N Koudu (82. Yalcin)–Umut Nayir.

A döntetlent azonban mindkét csapat kevesellte, a Besiktas többet birtokolta a labdát, néha hosszú percekre beszorította a kapujuk elé az égszínkékeket, akik többször is szinte a kapu torkából mentettek szögletre. A másik oldalon Karius megmutatta, hogy védeni is tud, amikor Drazsics ziccerénél a legjobb ütemben futott ki.

Tíz perccel a lefújás előtt a csereként beállt Hutchinson fejesénél is az utolsó pillanatban mentett a pozsonyiak védelme.

A gyerekek egy fokozattal feljebb kapcsoltak, zengett a „Gólt akarunk“ a lelátón. A jobb oldalon a csereként beállt Daniel futott el, jól is adott középre, de Sporar a kapu fölé fejelt.

Az öt perc ráadásban szintén Sporar járt közel a gólhoz, szögletre mentettek előle, a sarokrúgás után pedig a DAC korábbi csapatkapitánya helyezkedett nagyon jól, és közelről a hálóba passzolt – 3:2.

A pozsonyiak pedig tovább hajtottak, még egy akcióra volt időt, azt pedig jó 15 méterről Moha fejezte be egy védhetetlen lövéssel – 4:2.

A Slovan így győzelemmel kezdte az Európa-liga csoportkörét. A csoport másik meccsén a Braga 1:0-ra nyert a Wolverhampton otthonában.