Keserű hazai DAC-vereség a vásári hétvégén

Az előző szezon ezüst- és bronzérmese találkozott, de a Ružomberok csapata jócskán megváltozott – távozott az edző, David Holoubek és több kulcsember is, a csapatkapitány Dominik Kružliak már éppen a DAC hátvédsorát erősíti, a rózsahegyiek pedig az első nyolc fordulóban csak egy győzelmet és három döntetlent könyvelhettek el.

A sárga-kékek az immár megszokottnak mondható kezdőcsapatukkal futottak ki a pályára, az előző két bajnokin is ebben az összeállításban kezdtek. A kispadon már ott ült Connor Ronan, aki a trencséniek elleni bajnokin szenvedett bordatörést.

Az első 25 perc tempós, de nagy helyzetek nélküli focit hozott, a 31. percben Vida Kristopher beadása után Ramirez fejelt a kapu mellé. Három perccel később a rózsahegyiek megszerezhették volna a vezetést: Kosztadinovhoz ment át egy labda, de ő keresztben ellőtte a labdát Jedlička jobb kapufája mellett.

A 44. percben pedig megszerezték a vezetést a vendégek: egy szabadrúgást Kosztadinov ívelt be, Mojžiš pedig mindenkinél magasabbra ugrott, és a hálóba fejelt – 0:1. Ez volt a hatodik olyan bajnoki az idényben, amelyen a dunaszerdahelyiek kapták az első gólt.

A második félidőre Peter Hyballa vezetőedző Blackman helyett Taiwót küldte a pályára. Az 52. percben viszont majdnem másodszor is a hálóba találtak a rózsahegyiek, Ďungel lövése csak egy hajszállal kerülte el Jedlička kapuját. A DAC mezőnyfölényben játszott, de ez meddőnek bizonyult, így Hyballa a 60. percben Oravec helyett Čmelíket hozta be. A B-közép füttyszóval és mérges skandálással fogadta Čmelíket, aki a magyar–szlovák válogatott meccs után a közösségi médiában a magyarok kárára gúnyolódott.

DAC – Ružomberok 0:1 (0:1) Góllövők: Mojžiš (44.). Sárga lap: Koštrna, ill. Čurma. Játékvezető: Horváth, 8389 néző. DAC: Jedlička – Koštrna, Kružliak, Beszkorovajnij, Davis – Vida M. (76. Ronan), Fábry, Oravec (60. Čmelík) – Blackman (46. Taiwo), Ramirez, Vida K. RUŽOMBEROK: Krajčirik – Čurma, J. Maslo, Twardzik, Mojžiš – Kojnok (73. Jonec), Kosztadinov, Zsigmund, Qose – Gerec (90. Bobček), Ďungel (64. Novotný).

A DAC játékából valahogy hiányzott az a szikra, ami a góllövéshez kell: a 69. percben Fábry lövése legalább kapura ment, de a liptóiak kapusának nem jelentett gondot. Három perccel később Čmelík villant, de a kapus kispárgázta a rövid sarokra tartó lövést.

Negyedórával a lefújás előtt Vida Máté helyett Connor Ronan állt be, az ír középpályást nagy ováció fogadta. Beállása után rögtön küldött is a kapu elé két veszélyes beadást, de Taiwo rossz irányba fejelt. A 79. percben Ramirez próbálkozott egy szép ollózással, nem sok hiányzott hozzá, de mellément. Közben a vendégek minden módon húzták az időt, a kapus hosszasan készült minden kirúgáshoz, és a párharcok után is sokat fetrengtek a földön a rózsahegyiek.

A közönség igyekezett belehajszolni a sárga-kékeket a végső rohamba, zúgott a lelátóról: „Mindenki itt van, mindenki tapsol!” A 84. percben majdnem gólt kiálthattak: Ronan szöglete után Beszkorovajnij fejese a felső lécről vágódott le!

A rózsahegyiek másodszor nyertek az idényben, a DAC négy veretlen meccs után kapott ki ismét.