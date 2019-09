Keretmustra a magyar–szlovák előtt: nagy mozgolódás a szlovák keretben; Rossi kevesebbet variál

Szlovákia fél évvel ezelőtt Nagyszombatban 2:0-ra győzött a magyar válogatott ellen az Eb-selejtezősorozat első fordulójában. Megnéztük mi változott azóta a keretekben, mely játékosok maradtak ki, kik az új nevek, mely labdarúgók váltottak csapatot, és milyen formában várják a hétfői budapesti mérkőzést.



Szlovákia



A szlovák keret viszonylag komoly változáson ment át a márciusihoz képest. A legnagyobb meglepetés az, hogy az akkoriban még a Slavia Prahában, remek formában játszó Miroslav Stoch most csak a tartalékok között van. A 29 éves támadó a nyáron a PAOK Szaloniki csapatába igazolt, ahol a bajnokság két meccsén még nem lépett pályára, a nemzetközi porondon pedig két találkozón összesen 21 percet játszott.

Pavel Hapal szövetségi kapitány most nem számol Lukáš Štetinával (Sparta Praha), Michal Sipľakkal (Cracovia), Martin Chriennel (Santa Clara) és Jaroslav Mihalíkkal (Žilina) sem, akik márciusban kerettagok voltak.



Ott van a keretben viszont a doborgazi származású Bénes László, aki a tavaszi szezont a német másodosztályban szereplő Kiel csapatában töltötte, ám a nyáron visszatért a Möcnhengladbachhoz. Bénes jó formában várja a selejtezőtek, a Bundesliga eddigi 3 fordulójában kétszer kezdő volt, a legutóbbi Leipzig ellenei 3:1-re elvesztett mérkőzésen pedig 24 percet kapott. Összesen 204 percet játszott, ami alatt kiosztott két gólpasszt.



A márciusi meccsen kezdő középhátvéd, Denis Vavro klubot váltott a nyáron, a dán Köbenhavntól az olasz Lazióba igazolt, ahol az eddigi két fordulóban csak 20 percet játszott. A meccshiány miatt a helyén Hapal könnyen a La Ligába frissen feljutott Mallorca fiatal hátvédjének, a 23 éves Martin Valjentnek szavazhat bizalmat, aki a csapata eddigi összes bajnokiját végigjátszotta.



David Hanckónak jót tett a nyári váltás. A védő az elmúlt szezonban a Fiorentinában szerepelt, ahol összesen 5 meccsen lépett pályára. Nyáron a prágai Spartába igazolt, ahol alapemberré nőtte ki magát, eddig csapata mind a négy bajnokiját végigjátszotta, és a nemzetközi porondon is bemutatkozhatott. Hapalnak csak az okozhat enyhe fejtörést, hogy Hancko a Spartában a védelem közepén játszik, míg a válogatottban inkább balhátvédként tartanának rá igényt.



A márciusi keretben nem volt benne a Lechia Gdansk támadója, Lukáš Haraslín. A 23 éves játékos azonban egyre többet szerepel a lengyel csapatában, kilenc meccsen 2 gól és egy gólpassz fűződik a nevéhez. Ez is hozzásegítethette ahhoz, hogy Pavel Hapal már a júniusi meccsekre behívta a keretbe. Ekkor lett válogatott a zsolnai Róbert Boženík is, aki a Fortuna Liga aktuális idényében 7 meccsen két gólnál és 4 asszisztnál jár.



Pavol Šafranko – aki márciusban két percet játszott a magyarok ellen –, szintén klubot váltott a nyáron. A Dundee Unitedből a Sepsi OSK-ba igazolt, ahol a DAC és a skót együttes után immár harmadszor dolgozhat László Csaba irányítása alatt, de egyelőre nem találja igazán a formáját. A skótoknál 47 meccsen szerepelt, lőtt 17 gólt és kiosztott két gólpasszt. A románoknál az eddigi öt meccsén sem gólt, sem gólpasszt nem jegyez.



A Slovan kapusa, Dominik Greif, valamint a spanyol másodosztályban szereplő Tenerife hátvédje, Robert Mazáň szintén ott van Pavel Hapal magyarok ellen készülő keretében.



Magyarország



A magyar keretben kisebb volt a mozgás március óta. Marco Rossi megtalálta az alapembereit, így nem is igazán van oka nagyon variálni, kivéve sérülés vagy nagyobb formahanyatlás miatt.

A Vidi FC hátvédje, Vinícius is sérülés miatt maradt ki a keretből. Augusztus elején porcműtétje volt, a rehabilitációja az orvosok szerint több hónapig is eltart majd. A középpálya alapembere, a DAC csapatkapitánya Kalmár Zsolt szintén sérülés miatt maradt ki. Ő térdműtét után lábadozik. A harmadik kimaradó, aki ott volt a szlovákok elleni csapatban, Balogh Norbert. Az előző szezonban a Palermo játékosa volt, kölcsönben a ciprusi APOEL-nél futballozott, de nem hosszabbították meg a szerződését. A Palermo pedig időközben csődbe ment, így a magyar játékos jelenleg klub nélkül van, szabadon igazolható.



A magyar válogatott motorja, Nagy Ádám ugyan ott van a keretben, ám a játéka kérdéses. A 24 éves játékos nyáron a Bologna csapatából az angol másodosztályban szereplő Bristol Citybe igazolt, ahol azonnal alapemberré nőtte ki magát, a második fordulóban az ő góljával is verték a QPR-t 2:0-ra. Ám még ezen a mérkőzésen megsérült, és azóta nem játszott. Holender Filip klubváltása is jól sikerült, a Honvédból szerződött a svájci Luganóba, ahol eddig 7 meccsen 4 gólt lőtt, és adott 3 gólpasszt. Lang Ádám szintén klubot váltott a nyáron, Kolozsvárból a ciprusi Omonia Nikosiába igazolt, ahol azonnal alapemberré vált.



A debreceni Ferenczi János a szlovákok elleni keretben még nem volt ott, de az Azerbajdzsán és a Wales elleni meccseken már ott ült a kispadon, ahogy most is ott lesz. A Freiburgban szereplő Sallai Roland még tavaly novemberében sérült meg, idén május 5-én lépett újra pályára a Düsseldorf ellen. Az azeriek és a walesiek elleni meccsekre még nem kapott behívott Marco Rossitól, most azonban ismét ott van a keretben. Csakúgy mint az abszolút újonc, a Ferencvárossal Európa-liga-csoportkört kiharcoló Sigér Dávid is. A 28 éves középpályásra akkor hárulhat nagy szerep, ha Nagy Ádám mégsem tudja sérülés miatt vállalni a játékot.



Szalai Ádám, a válogatott csapatkapitány-helyettese is klubot váltott az átigazolási szezon utolsó pillanataiban. A Bundesliga első két fordulójában nem kapott szerepet a Hoffenheimnél, ezért a Mainz együttesébe igazolt, ahol 2010 és 2013 között már szerepelt, 85 meccsen 24 gólt szerzett. Hogy milyen formában van a támadó, aki 56 válogatott meccsén 20 gólt lőtt, az egyelőre kérdéses, hiszen ebben a szezonban még nem játszott tétmeccset.