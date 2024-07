Kerékpárosoké volt Nagygéres

A Nagygéres, Szentes, Szentmária, Szomotor, Nagykövesd és Örös községeken át vezető 30 km-en miskolci sikerek születtek Nyírkó Attila és Bányai Tamás jóvoltából; a harmadik helyen a tőketerebesi Ervin Hrtan ért célba. A legjobb bodrogközi a 31., szentesi Varanai Béla 31 lett.

A hosszabb távval – a Nagygéres–Szentes–Szentmária–Szomotor–Szőlőske–Borsi–Bári–Céke–Zemplén–Ladmóc–Bodrogszerdahely–Kiskövesd–Nagykövesd–Örös–Nagygéres útvonalon – csak három bodrogközi birkózott, viszont viszont két kassai végzett az élen, Dušan Kozel és Ľubomír Vaľko. A 3. helyet ebben a számban is tőketerebesi versenyző szerezte meg, Radoslav Závodný. A királyhelmeci Stach Daniel kitartása a 34. helyhez volt elegendő.

A bodrogköziek háziversenyében egyaránt másodikként ért célba a bacskai Kun Patrik (30 km) és a királyhelmeci Gáspár Erik (70 km).

„Annak ellenére, hogy nem sokat készültem erre a versenyre, nem értem el rossz időeredményt. Elégetdett lehetek azzal, hogy a 76 fős mezőnyben 35. lettem. Talán ha az elejétől kezdve többet beleadok, akkor jobb helyen is végezhettem volna, de a nagy meleggel is számolni kellett. Jól osztottam be erőmet, nem volt mélyponton a verseny alatt. Remélem, hogy jövőre előrébb végzek majd” – nyilatkozta lapunknak Kun. „Különösebben én sem készültem, mert korábban kisebb lábsérülést szenvedtem, és csak óvatosan terhelhettem. Így nem tudtam az élbollyal haladni, néha jócskán leszakadva tudtam csak követni őket. De végül is célba értem, és számomra ez volt a legfontosabb. Nagyon jó erőpróba volt ez számomra. Messze vagyok még a magamtól elvárt teljesítménytől, de jó úton haladok” – mondta Gáspár.