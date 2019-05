Kenuverseny a Kis-Dunán

A 31 kilométer hosszú szakaszon négy kategóriában versenyezhetnek a bátor kenusok és csónakosok – a férfi-, női- és vegyes kenu kettes mellett ezúttal egy negyedik versenyszámot is indítanak, ahol kéttörzsű kis hajókkal, ún. katamaránokkal mérhetik össze tudásukat az indulók. „A tavalyi 104 résztvevő és 52 kenu után úgy tűnik, az idén még nagyobb lesz a mezőny, aminek nagyon örülünk – mondta Ladislav Krechnyak, a Kis-Duna Klub Polgári Társulás tagja és az esemény egyik szervezője. – Mindegyik kategória első három helyezettjét sportkellékekkel jutalmazzuk, ráadásul mindenki, aki öt óra alatt teljesíti a távot, automatikusan bekerül egy új kenuért folyó sorsolásba.ˮ A szervező elárulta, a sporteseményre külföldről is érkeznek kenusok, valamint hangsúlyozta, hogy a verseny rossz idő esetén sem marad el. A díjkiosztóra a jókai malomnál kerül sor, ahol már azt megelőzően is zenés programmal várják az érdeklődőket. A III. Vízisport Maraton (Dunasápújfalu–Jóka) versenyszámai: férfi, női, és vegyes C2, katamarán. A műsor – 8.00: gyülekező, rajtszámok kiosztása; 9.00: rajt (dunasápújfalui gát, 12.00–15.00: célba érők fogadása (jókai malomnál), 15.30 – eredményhirdetés és díjkiosztó.