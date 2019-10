Kapusok a középpontban: Száraz a megérzéseire hallgatott

A DAC gól nélküli döntetlen után büntetőkkel ejtette ki a címvédő nagyszombatiakat a kupából. A Spartak a bajnokságban zsinórban három meccset elvesztett, a DAC sorozatban négyszer nyert, így a sárga-kékek várták jobb hangulatban a kupamérkőzést.

A MOL Arénába 7750 néző látogatott ki hétköznap, kora este, miközben ugyanezen a napon két olyan kupameccset is rendeztek (Szeredben, illetve Nyitrán), ahol a nézőszám nem érte el a háromszázat…

A drukkerek végül történelmi pillanat tanúi lehettek – az újjáépített dunaszerdahelyi stadionban ez volt az első tizenegyespárbaj. A 90 perc nem hozott döntést, bár a második félidőben egyértelműen a DAC volt a jobb, a nagyszombatiak a kontrákra vártak, és a 82. percben egy be is jött nekik: Tavares futott fel a bal oldalon, Jedlička egy picit későn mozdult ki a kapujából, a labdát már nem, csak a nagyszombati játékost vitte el – az eset még a 16-os előtt történt, de a piros lapot nem úszhatta meg a kapus. „Teljesen jogos volt a kiállítás. Későn értem oda a párharcba” - ismerte el a meccs után a DAC kapusa.

Jedlička jól védi a tizenegyeseket, erről például Andraz Sporar, a Slovan gólkirálya is beszélhetne, ezért nagy érvágásnak tűnt a kiválása, de a DAC kispadja végtelen nyugalmat sugárzott a krízishelyzetben.

A cserekapus Benjamín Száraz gyakorlatilag bemelegítés nélkül állt be, de nem látszott rajta az izgalom. A mindig impulzív Hyballa gesztusai is higgadtságról árulkodtak. „Bendzsi nagyon tehetséges kapus. A DAC-nak nagyszerű kapusai vannak, akikkel egy kiváló kapusedző foglalkozik. Bendzsi komoly sérülésből jött vissza, az utóbbi hetekben rendre remekelt Somorján, úgyhogy nem voltam ideges” – árulta el a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a DAC vezetőedzője.

Száraz múlt vasárnap is a meccs embere volt, amikor a II. ligában a somorjai STK 3:0-ra legyőzte a liptószentmiklósiakat – akik látták azt a meccset, azok szintén reménykedtek, hogy a kényszerű kapuscsere nem jelent szükségszerűen rosszat a DAC számára.

A nagyszombatiak eközben taktikai okokból cseréltek kapust – közvetlenül a lefújás előtt Boleket az a Dobrivoj Rusov váltotta, aki a kupadöntőben hasonló helyzetben állt be, és végül a védéseivel oroszlánrészt vállalt a Spartak diadalában.

„Nem arról van szó, hogy Bolek ne tudna tizenegyest védeni, ez inkább a pszichológiai hadviselés része. De azt gondolom, hogy igenis a tizenegyesekre is fel lehet készülni, és egy párbajban egyet-kettőt meg is foghat egy kapus, ha jól felkészült” – magyarázta Rusov, hozzátéve, hogy a DAC lövőinek eszén nehéz túljárni, mert váltogatják az oldalakat a büntetőknél.

Vida Máté: „Nem leszek jobb-bekk”

A DAC védelmének jobb oldalán a Pohronie elleni idegenbeli bajnoki második félidejéhez hasonlóan ismét Vida Máté kapott helyet. „Általában nem szoktuk az ellenfélhez igazítani a taktikánkat, de teljes mértékben tiszteljük a nagyszombatiak bal oldalát. Három héttel ezelőtt Nagyszombatban Blackmannek gondjai voltak a védekezésben velük szemben, Vida Máté pedig jól is fejel, ezért is döntöttem most Vida Máté mellett” – magyarázta Hyballa.

A magyar válogatott középpályás viszont nem tagadta, hogy nem ez az ideális posztja. „Nem vagyok jobb-bekk, sose voltam és nem is leszek, de az edző külön kérése volt, hogy ideiglenesen, ezen a meccsen játsszak a védelem jobb oldalán. A Trnava balszélsője elég jó, ezért szerette volna az edző, ha tehermentesítem a csapatot. Amit tudtam, elvégeztem. Nagy siker számunkra a továbbjutás” - mondta lapunknak Vida Máté.