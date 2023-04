Káosz Ausztráliában, de Verstappen győzelme nem volt kérdés

Nem várt fordulatokkal indult a melbourne-i futam, a tizedik körben már két biztonsági autós szakasz és egy piros zászló után indult újra a verseny. A rajtnál a Mercedesek George Russell és Lewis Hamilton megelőzték az élről induló Max Verstappent (Red Bull). A negyedik helyről induló Fernando Alonso (Aston Martin) is pozíciót vesztett, Carlos Sainz (Ferrari) zárkózott fel a dobogósokra, míg csapattársa Charles Leclerc összeért a másik Aston Martinos Lance Strollal és a kavicságyban végezte. Először jött a safety car. A boxutcából induló Segio Pérez (Red Bull) azonnal kereket cserélt.

„Óvatos voltam az első kanyarban. A harmadikban nem terveztem előzést Lance ellen, de láttam, hogy korán kell fékeznie, mert előtte Fernando is lassít. Felengedtem a féket, de Fernando még nagyobbat fékezett, így Lance beszorult közénk, és ütköztünk. Nagyon frusztráló. Ez a valaha volt legrosszabb szezonkezdésem” – értékelt a kiesése után Leclerc, aki idén már másodszor nem fejezett be futamot.

Az újraindítás után az élmezőnyben nem láthattunk előzést. Három körrel később a hatodik helyen autózó Alexander Albon (Williams) csúszott neki a gumifalnak, a mögötte érkezők éppen csak el tudták kerülni a pályára visszacsúszó versenyzőt. Érkezett újra a biztonsági autó, Russell az élről azonnal kiállt a boxba, majd mivel nem tudták gyorsan letakarítani az ideális ívet, megszakították a versenyt. A brit versenyző így nem járt jól a gyors kerékcserével.

Az új rajtnál Hamilton, Verstappen, Alonso, Stroll, Gasly, Hülkenberg és Russell volt az első hét sorrendje. Két körrel később Verstappen az élre állt, Russell pedig már a negyedik helyre jött fel. A 18. kör végén azonban már véget is ért a brit futama, kigyulladt alatta a Mercedes és feladta a versenyt. Verstappen, Hamilton, Alonso és Gasly mögött így már Sainz volt az ötödik, Pérez a 9. helyre jött fel.

Az első három között lassan növekedett a különbség, Sainz pedig egy merész előzéssel előzte meg Pierre Gaslyt (Alpine) a 26. körben. Féltávnál már 8 másodperc volt Verstappen előnye, Alonso viszont valamelyest csökkentette hátrányát, 1,5 másodperccel volt Hamilton mögött. A verseny megszakítása után szinte mindenki a kemény keverékű gumikkal tért vissza a pályára, így újabb kerékcserékre csak egy esetleges újabb biztonsági autós időszakban lehetett számítani.

Egy nyugodtabb időszak után Pérez 15 körrel a vége előtt előbb Lando Norrist (McLaren), majd Nico Hülkenberget (Haas) is megelőzte és feljött a hetedik helyre. A mexikói hátránya 4,5 másodperc volt a hatodik Stroll mögött. Tíz körrel a vége előtt Verstappen kisebb hibája után elveszett bő három másodpercet az előnyéből, de még így is több mint hét másodperccel vezetett Hamilton előtt. Eközben a nyolcadik helyért folyt nagy csata, Norris komoly nyomást helyezett Hülkenbergre, a német pedig néhány kör után elkövetett egy kiseb hibát és elvesztette a pozícióját. Kevin Magnussen (Haas) négy körrel a vége előtt hozzácsapta autóját a falhoz, egy gumija le is szakadt, így a végére újra jött a biztonsági autó, majd újra megszakították a versenyt.

Az újabb felvezető kör után két kör maradt még a futamból. A rajtsorrend Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz, Gasly, Stroll, Pérez, Norris, Hülkenberg, Ocon volt az első tíz helyen. Verstappen indult a legjobban, Hamilton mögött Alonso pörgött meg, miután Sainz meglökte. A két Alpine, Gasly és Ocon is egymás mellé került a keveredésben és egymásnak, illetve a falnak ütköztek, Sergeant is nekiment hátulról de Vriesnek és kiestek, Pérez átvágott a kavicságyon, valamint Stroll is kicsúszott, így jött az újabb piros zászló.

Hosszas tanácskozás után az a döntés született, hogy az előző rajtsorrend szerint újraindítják a felvezető és egyben utolsó körre a versenyzőket, így azok jártak rosszul, akiknek összetört az autójuk. Sainz még egy ötmásodperces büntetést is kapott az Alonsoval történt incidense miatt, így pont nélkül zárt. A győzelmet Verstappen szerezte meg, Hamilton meglepetésre felért a dobogó második fokára, harmadikként pedig Alonso zárt.

A vb április végén Bakuban, az Azeri Nagydíjjal folytatódik.