Kalmár Zsolt: „Nyerni megyünk Nagyszombatba”

Milyen érzésekkel várja a mérkőzést?

Nagyon izgatott vagyok, mert nagy derbi előtt állunk. Kemény meccset várok, a szlovák válogatott is nagyon erős csapat, sok játékosuk topligákban játszik. Azt gondolom, kiegyenlített meccs lesz, ha nagyon felkészültek leszünk, akkor meg tudjuk őket lepni.

Mi volt az első reakciója, amikor összesorsolták a két csapatot?

Mondtam a DAC-os csapattársaimnak a sorsolás előtt, hogy egy csoportban leszünk, aztán röhögtünk egy jót. Aztán amikor tényleg így lett, rögtön írtam nekik, hogy összejött!

A szlovák válogatott keretében is van egy DAC-játékos, Ľubomír Šatka. Megy már a cukkolás?

Szoktunk néha erről beszélni, de csak viccelődünk ezzel kapcsolatban. Mind a ketten várjuk a mérkőzést, reméljük, hogy mind a ketten szerephez fogunk jutni. Nagyon jóban vagyunk, kisegítjük egymást a pályán és a pályán kívül is.

Egy szlovák–magyar meccs mindig derbinek számít, most ráadásul egy selejtezősorozat első meccse lesz, ami az egész kvalifikációt meghatározhatja. Érzik már az ezzel járó nyomást?

Még van egy bajnoki forduló hétvégén, az is nagyon fontos lesz, hiszen ha nyerünk, 11 pontra ellépünk a rózsahegyiektől. De tény, hogy már itt Dunaszerdahelyen is mindenki a szlovák–magyar meccsről beszél. Itt mindenki odavan a fociért, már be vannak zsongva a csütörtöki mérkőzés miatt, azt mondják, nyernünk kell. Mi pedig mindent megteszünk, hogy megvalósítsuk az álmukat és az álmunkat.

Sokan a szlovákokat tartják esélyesebbnek, mert hazai pályán játszanak, és ahogy említette is, a játékosaik erősebb bajnokságokban szerepelnek. Hogyan lehet legyőzni őket?

Vasárnap találkozunk a válogatottal, akkor kielemezzük az ellenfelet. Rossi mester szerintem kitalál egy olyan taktikát, amivel meglephetjük őket. Mentálisan nagyon fel kell készülnünk, mert biztos pikáns mérkőzés lesz.



Látta mostanában a szlovák válogatottat?

Az ukránok elleni Nemzetek Ligája-meccset láttam. Elég masszívak a szlovákok, jól néztek ki, de tudjuk, hogy néhány játékos visszavonult, és vannak sérültek is.

Előny lehet a magyar válogatottnak, hogy a selejtezősorozat előtt Škrtel, Hubočan és Nemec is visszavonult a válogatottságtól?

Előny lehet, hiszen tapasztalt játékosok búcsúztak, de helyettük fiatal és motivált futballisták jöttek. Nekünk viszont a csapattal kell foglalkoznunk, nem egyénekkel.

Marco Rossi egy szezont töltött a DAC kispadján, így a szlovák futballról is van áttekintése...

Az elmúlt hónapok alatt biztos kitalált már valamit, ami működhet ellenük. Nagyon várjuk már a válogatott összetartását, mert ha az első meccsen nyernénk, az nagy önbizalmat adna az egész kvalifikációra.

A döntetlent is elfogadná?

Nyerni megyünk, a döntetlennel sose vagyok elégedett.

Kalmár Zsolt Nagyszombatban is így szeretne örülni (Somogyi Tibor felvétele)

Pavel Hapal, a szlovákok szövetségi kapitánya azt mondta, Rossi alatt sokkal agresszívebb és szervezettebb a magyar válogatott.

Szerintem kívülről is látszik, hogy egyben van a csapat, együtt mozog a védelem közepe és a csatársor, nem vagyunk szétszóródva a pályán, úgyhogy tényleg szervezettebbek lettünk. Ezzel együtt Rossinak köszönhetően visszajött a csapat önbizalma. Bízik a játékosokban, és át tudja adni a filozófiáját.

Másképpen dolgozik Rossi szövetségi kapitányként, mint klubedzőként?

Ugyanazt alkalmazza a válogatottnál is, mint a DAC-ban, ezért is volt nekem könnyebb. Próbálok segíteni a többieknek is, hogyan mozogjanak, hiszen én itt egy évig tanultam ezt az elképzelést. De nagyon jól el tudta adni ezt a filozófiát minden játékosnak.

A Rossi-féle betonbiztos szervezettségre épülő játékstílus vagy a Hyballa-féle gegenpressing fekszik jobban önnek?

Egy játékosnak mindenféle filozófiában jól kell játszania, hiszen a foci gyorsan változik. Egy játékosnak intelligensnek kell lennie, és gyorsan alkalmazkodnia kell egy új játékstílushoz.

A Fortuna Liga alapszakaszának most nyilvánosságra hozott statisztikái szerint a középpályások közül ön próbálkozott legtöbbször lövéssel, 55-ször, és 21 kísérlet el is találta a kaput. A szlovákok emiatt sem fognak majd sok teret hagyni önnek...

Én azért remélem, hogy hagynak majd lőni! Örülök a kedvező statisztikáknak, mert minden meccsen igyekszem 100 százalékot nyújtani. Úgy érzem, ebben a szezonban jól megy a játék, ezt szeretném tartani. Tudom, hogy egy válogatott meccs más, mint egy szlovák bajnoki, de úgy gondolom, ha úgy fogunk játszani, mint a finnek és az észtek ellen, agresszíven letámadunk, és nem hagyunk teret az ellenfélnek, akkor minden jó lesz.

A meccset Nagyszombatban rendezik, abban az Anton Malatinský-stadionban, ahol a DAC-nak az utóbbi időben nem sok babér termett...

Sajnos, ez így van. Négyszer voltam ott, négyszer nem nyertem... Remélem, hogy ez most már megfordul.

A Slovan és a nagyszombati Spartak elleni bajnokikon már megtapasztalhatta, milyen az, amikor a nemzetiségi ellentétek a lelátón is megmutatkoznak. Nem tart attól, hogy balhé lesz?

Nem félek ettől. Ha a lelátón lesznek is jelenetek, a pályán nekünk higgadtnak kell maradnunk.

Erre valahogy speciálisan is készül? A bajnokságban begyűjtött már néhány sárgát azért, mert nem sikerült higgadtnak maradnia.

Mentálisan nekem is ott kell lennem, hiszen nem akarom, hogy a csapat emberhátrányba kerüljön.

Mit gondol az Eb-selejtező-csoportról?

Nem könnyű csoport, a horvátok vb-ezüstérmesek, erős csapatuk van, jó játékosokkal. A walesieknek is jó futballistáik vannak, de más a filozófiájuk, mint a horvátoknak. Nem lesz egyszerű, de mindent el fogunk követni, hogy odaérjünk a csoport első vagy második helyére. Ehhez az kell, hogy mérkőzésről mérkőzésre tudjunk építkezni.

A Nemzetek Ligájában ez sikerült.

Már az elején is látszott, mi Marco Rossi elképzelése, a végére pedig ez be is érett. A Nemzetek Ligája jó felkészülés volt az Eb-selejtezőkre, de most fog megmutatkozni, mennyit is értek azok a mérkőzések, amikor szervezetten és jól játszottunk.

Ön szerint ki lesz a szlovákok legveszélyesebb játékosa?

Hamšík tízes poszton. Tudjuk, hogy jól cselez, és szeret messziről lőni, de rajta kívül is vannak topligás játékosok, akik veszélyesek a kapura.

Mit gondol, mennyit számítanak a topligás tapasztalatok?

Számít, hogy ki milyen bajnokságban játszik, mert egy topligában teljesen más az iram, de szervezett játékkal és nagy akaraterővel lehet ezt kompenzálni. Ha valaki hetente 90 percet játszik, mindegy, hogy milyen bajnokságban, az jó állapotban van.

Játszott Dániában és a bundesligás Lipcsében is, ehhez képest a DAC visszalépés?

Az edzésmunka tekintetében biztosan nem, hiszen Hyballa ugyanazt az elképzelést próbálja megvalósítani, amit Lipcséből már ismerek, szinte ugyanazok a feladatok. De azért a német bajnokság sokkal előrébb tart, mint a szlovák, ebből a szempontból lehet, hogy visszalépés volt ide jönni. Nekem viszont újra fel kellett építenem magam, és jó úton haladok: jól megy a játék, jól érzem magam a bőrömben.