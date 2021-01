Kalmár: A DAC képes az élen végezni

A dunaszerdahelyiek december 15-én játszották az utolsó őszi mérkőzésüket a szenyicei csapat ellen, amelyet 2:0-ra megnyertek. Ezután 22 napos szünet következett az ünnepek alatt, ám erre az időszakra is kapott minden játékos házi feladatot.

Házi feladat

„A 22 nap alatt tizenegy edzést kellett teljesíteniük a srácoknak, és ha lehetőségük volt rá, akkor konditerembe is ellátogathattak. Erről szól a professzionális labdarúgás: nem lehet kizárólag pihenni a szünetben. A felkészülés elején elsősorban a fizikai kondícióra fókuszálunk majd. Ezután felmérjük a játékosok állapotát. Utána pedig a futballisták technikai és taktikai képességein fogunk dolgozni” – magyarázta Bernd Storck vezetőedző.

A keret csütörtök délután 15.00-kor találkozott a MOL Akadémián, egy órával később pedig megtartották az első edzésüket Kalmár Zsolték. A járványhelyzet miatt a felkészülés, az edzések és a barátságos mérkőzések is zárt kapusak lesznek. A koronavírus miatt a teljes felkészülés hazai környezetben zajlik, kimarad a hagyományos törökországi összpontosítás is.

A DAC mestere elmondta, hogy egyáltalán nem fog nekik hiányozni a törökországi munka, hiszen a MOL Akadémia minden szempontból remekül felszerelt létesítmény, ahol minden adott egy jó felkészüléshez. „Törökországban nagyon magas a fertőzöttek száma, nem kockáztathatjuk meg az utat, hiszen ha valamelyikünk elkapná a vírust, az egész csapatnak karanténba kellene vonulnia, az pedig hátráltatná a felkészülésünket” – mondta a német szakember.

Taiwo újra itt

Természetesen szóba kerültek a lehetséges távozók és érkezők is. Erről így beszélt a mester: „Körül kell néznünk a piacon. Vannak elképzeléseink, de konkrétumokról nem beszélhetek. Vannak pozíciók, amelyeket meg kell oldanunk. Ilyen a bal oldali védő posztja, hiszen Eric Davis térdét operálni kellett, helyére kell keresnünk egy alternatívát. Van néhány játékos, aki kevesli a játékpercet, így velük el kell beszélgetnünk, és ha úgy alakul, új klubot kell keresniük, de ezek az információk nem publikusak.”

Annyi már bizonyos, hogy a Michalovce csapatába kölcsönadott nigériai Taiwót visszarendelte a DAC. „Jól játszott a nagymihályiaknál, gólt is lőtt. Meg akarom nézni, hogy milyen szinten van” – mondta róla Storck.

A DAC jelenleg a második helyen áll a bajnokságban, 5 ponttal van lemaradva az éllovas Slovan mögött. „Jól kell kezdenünk a tavaszi szezont a Trenčín ellen, hogy csökkentsük a távolságot a Slovannal szemben. Tudjuk, hogy a Slovan a bajnokság esélyese, de megvan a minőségünk, a csapatunk ahhoz, hogy befogjuk őket. Még háromszor játszunk ellenük, de most az elsődleges, hogy jól kezdjük a tavaszt és csökkentsük a rést a két csapat között. Ha úgy játszunk, mint az előző szezon elején, akkor nagy az esély arra, hogy valóra váltsuk az álmainkat” – tette hozzá Storck.

Jobb helyzetkihasználás

„Örülök, hogy újra itt vagyok és újra együtt van a csapat, hiszen elég hosszú szünetünk volt – kezdte a DAC csapatkapitánya és a Fortuna Liga góllövőlistáját 11 találattal vezető magyar válogatott, Kalmár Zsolt. – Mindenki jó állapotban jött vissza, hiszen az ünnepekre kaptunk egy felkészülési tervet, amit végig kellett csinálnunk. Minden téren van fejlődnivalónk, a legfontosabb, hogy azt a játékot, amit játszottunk idáig, ezt tartsuk és tovább fokozzuk. Legfőképpen azonban a helyzetkihasználáson kell dolgozni, hiszen ugyan sok helyzetet dolgozunk ki, de nem mindig vagyunk eredményesek. Fontos, hogy a kisebb csapatok ellen is tudjunk nyerni, hiszen az ősszel is ellenük vesztettünk pontokat. A tavaszi cél ugyanaz, mint ami az őszi is volt: az első helyen akarunk végezni. Tudjuk, hogy ez nem lesz könnyű, mert a Slovan komoly minőséget képvisel, de úgy gondolom, hogy a csapat képes az élen végezni. Kulcsfontosságúak lesznek a Slovan elleni meccsek, de végig a saját játékunkat kell játszanunk.”

Többször felröppent a hír, hogy Kalmár Zsolt távozhat Dunaszerdahelyről, ám a támadó ezt cáfolta, elmondása szerint semmilyen konkrét ajánlatról nem tud, és 100%-ban csak a DAC-ra koncentrál.

Tavaszra készen állni

A sárga-kékek középpályása, Vida Máté még tavaly júniusban, a Ružomberok elleni kupa elődöntőjében szenvedett térdszalagszakadást, de már egyre közelebb a visszatérése időpontja. „Jónak érzem a lábamat. Most az a terv, hogy az első két hétben még óvatosabban edzek a csapattal, utána viszont teljes erőbedobással. Az a célom, hogy tavasszal, az első bajnokira már én is bevethető állapotban legyek” – mondta Vida. Ez a bizonyos első bajnoki pedig február 13-án, szombaton a Trencsén otthonában lesz.

Vírusfertőzés után

A DAC harmadik magyar válogatott labdarúgójának, Schäfer Andrásnak koronavírus-fertőzés miatt ki kellett hagynia a csapata utolsó három őszi mérkőzését, azonban a felkészülés kezdetén már ő is ott volt. „Felépültem, jól érzem magam, most már teljes értékű edzésmunkát tudok végezni. A fertőzés alatt minden tünetet produkáltam, de szerencsére már rendben vagyok, egyedül a szaglásom és az ízlelésem az, ami még nem az igazi. A betegség alatt volt, hogy nem tudtam kikelni az ágyból, annyira fáradt voltam, de most már ez is jobb. Még este érzem, hogy picit fáradtabb vagyok, mint azelőtt. Motivációs problémáink nem lesznek, hiszen még bőven van esélyünk megnyerni a bajnokságot, minél több mérkőzést kell behúznunk.”

A sárga-kékek honlapja szerint egyelőre egy felkészülési meccsre készülnek, január 16-án, szombaton a szlovák U21-es válogatott ellen lépnek pályára Bernd Storck tanítványai.