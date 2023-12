II. fociliga: Ančiccal nem működött, de tavasszal feltámadna a somorjai STK

A csapat a 12. helyen zárta az őszi szezont. Ön hangsúlyozni szokta, hogy Somorján nem az eredmények a legfontosabbak, de ennél valószínűleg többet remélt.

Az adott feltételekhez és a csapat minőségéhez viszonyítva jobb eredményeket vártunk. Ebben a csapatban biztosan több van annál, mint amit elért. Nem sikerült a középmezőnyben végeznünk, ahogy terveztük. Mi az első nyolcban szeretnénk lenni, miközben fontosnak tartjuk a fiatalok beépítését és fejlesztését. Ebben a félévben minden tekintetben alulmúltuk a várakozásokat, ennek következtében a szezon közben megléptünk egy edzőváltást, és az utolsó három meccs egy kicsit javított az összképen. Akkor lehetett érezni, hogy kicsit javult a helyzet, a játékosok is megmutatták, hogy több van bennük. A koncepciónk nem változik, folytatjuk a projektet, a fiatalok beépítését, de bizonyos változások lesznek csapaton belül. Vissza akarunk térni az útra, amin elindultunk, mert az elmúlt fél év kicsit görbére sikerült.

Ha ránézünk a számokra, a nagyon sok bekapott gól (17 mérkőzésen 42) a legfeltűnőbb. A gyenge védelem volt a legfőbb probléma?

Ez ennél bonyolultabb, a futball csapatsport. Bizonyos dolgok nem működtek csapaton belül. Az elvégzett munka nem mutatkozott meg a pályán, és belefutottunk nem szokványos dolgokba, ami fájt, szó szerint fájt. A problémát feltérképeztük, és azon dolgozunk, hogy többé ne forduljon elő. Eredményesebbek szeretnénk lenni, de továbbra is azon filozófia mentén, amit vallunk.

Juraj Ančic vezetőedzővel egyszerűen nem működött a dolog. Ön szerint mi volt ennek az oka?

Januárban hoztuk őt, több mint tíz hónapot dolgoztunk együtt, november elején megköszöntük neki az együttműködést. Ez egy komplex dolog, de a csapaton belül nem működött a kémia, nem azt láttuk a pályán, amit szerettünk volna. Voltak jobb és voltak nagyon rossz meccseink, a néhány rossz eredmény majdnem lerombolta azt, amit felépítettünk. Érzékeltük a problémát és arra jutottunk, az együttműködés nem tarthat tovább. Ez van, ez is a foci része, a játékosok és az edzők is jönnek és mennek. Előfordul, hogy valami nem működik. A klubban viszont továbbra is biztosítjuk a megszokott jó feltételeket, maximálisan profi körülmények között készülnek a játékosaink. Az volt a legfájóbb az ősszel, hogy ilyen feltételek mellett ilyen rossz eredmények köszöntek vissza.

Ančic menesztése a Malženice elleni 4:0-ás vereség után történt. Már előtte is szóba került a távozása?

Voltak már jelei korábban is annak, hogy nem működik a dolog. Ezt a lépést egyszerűen meg kellett tennünk, a konkrét meccs csak az utolsó csepp volt a pohárban. Azt viszont meg kell jegyezni, hogy nem kizárólag az edző hibája volt a gyengébb szereplés, a játékosok is alulteljesítettek. A keretben lesznek változások a télen, de nem azért fog távozni egy adott játékos, mert alulteljesített az ősszel. A változások a projektünk, a terveink jegyében fognak történni, nem pedig személyes okokból.

Ez további fiatalítást jelent?

Egyszerűen összefoglalva: igen.

És milyen mértékű változásokra kell számítani?

Az első megoldandó feladatunk az edzőkérdés volt. Ezután kiválasztjuk a játékosokat, akikkel folytatni akarjuk az együttműködést, illetve akikkel elválnak útjaink. Olyan játékosokkal akarunk foglalkozni, akik éhesek a sikerre és el akarnak érni valamit. Ehhez fontos a tapasztaltabb játékosok segítsége is, de az ő arányuk most változni fog. Vannak olyan fiatalok, akik már néhány éve nálunk vannak, és nem látunk olyan nagy fejlődést náluk – velük szintén le fogunk ülni beszélgetni.

Az utolsó három bajnokira Pavol Gregora utánpótlásedző ült le a kispadra. Kifejezetten az volt a terv, hogy házon belül oldják meg az edzőkérdést? Gregora a napokban már távozott a klubtól, aláírt a Sparta Praha női csapatához. El tudták volna képzelni vele a folytatást?

Gregora tudatos választás volt. Van egy víziónk az edző személyével kapcsolatban, de ezt szezon közben nem tudtuk valóra váltani, de nem is akartuk. A klubunk edzőinek van olyan minőségük, hogy segítsenek és lendítsenek a csapaton. Gregora sokat letett nálunk az asztalra, az ificsapatunkkal bajnokságot is nyert. A kinevezésével az eddigi munkáját is elismertük, és nagyon jó választásnak bizonyult. Aztán kapott egy ajánlatot a Spartától, ami nem mindennapi dolog. Ahogy a játékosok esetében is mondani szoktam, nem vagyunk semmi jónak az elrontói, nekünk az a munkánk, hogy mindenkit magasabb szintre emeljünk.

Ez utóbbi a szezon közben is működött, néhány fiatal játékos szinte a semmiből robbant be a csapatba, gondolunk itt például a 18 éves Miroszlav Piminovra vagy a 17 éves Vidnyánszky Mátyásra.

Ez a munka eredménye, amely a mi utánpótlásunkban és a DAC akadémiáján zajlik. Vidnyánszky esetében egy nagyon nagy tehetségről van szó, 17 évesen óriási munkát és szívet tesz a pályára. Ugyanígy Piminov, aki a mi ificsapatunkból került fel, és van benne valami extra – ő az utolsó három mérkőzésen kapott szerepet és nagyon jó teljesítményt nyújtott. Ez is azt mutatja, hogy nem félünk a fiatalokkal dolgozni még nehezebb helyzetben sem. Bízunk bennük, számunkra ez az út, és nem szeretnénk letérni róla.

A hétvégén bejelentették Vladimir Vassiljev vezetőedző érkezését. Hogy esett a választás pont őrá?

Az együttműködésünk jegyében a DAC sportigazgatójának, Gleb Platovnak a segítségével választottuk ki az új vezetőedzőt. Több jelölttel is kapcsolatban álltunk. Egy külföldi, progresszív edzőt szeretettünk volna a kispadra, és benne megtaláltuk a megfelelő személyt. Szeretnénk domináns, jó focit játszani és magasabb szintre emelni a csapatot.