Hornyák Bernadett: Remek, hogy egy ilyen végszóval megyek el

Bár a második félidő tizedik percében már három gólra nőtt a hazai előny Juhos Kata találata után, innen is vissza tudtak jönni a vendégek, de a már említett kivédett büntetőnek is köszönhetően az egyenlítésre nem futotta az erejükből. A hajrá perceiben már az egész csarnok talpon volt, és próbálta segíteni a játékosokat, mégha az utolsó két percben már csak azért kellett izgulni, ne kövessenek el technikai hibákat a dunaszerdahelyi kézilabdázók. Ez nem következett be, így 28:26-ra nyert a HC DAC, és megvédte tavalyi szlovák bajnoki címét.

A találkozó után a klub elköszönt hét játékosától is, Bízik Réka, Demeter Orsolya, Hornyák Bernadett, Gajdóczi Barbara, Bakos Karmen és Ligia Costa is máshol folytatja pályafutását, míg a csapatkapitány Juhos Kata visszavonult.

Távozik és visszatér Kozármislenybe Hornyák Bernadett, aki 2022-ben igazolt Dunaszerdahelyre. „Az mindig teher, amikor úgy megyünk oda egy meccsre, hogy mi vagyunk az aktuális bajnokok. Az aranyérmest legyőzni pedig mindenkinek nagyon nagy szó. Ezt éreztük akár Prágában is, vagy idejött a Kynžvart, és a második félidőben olyan játékot produkált, amivel azon a napon nem tudtuk felvenni a versenyt. De nagyon örülök és úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk, hogy a szlovák bajnokságban ismételten sikerült elsőként végeznünk. Csupa jó élménnyel távozom, tavaly két aranyat nyertünk, most is itt van egy a nyakamban, és ezzel tudok búcsúzni. Remek, hogy egy ilyen végszóval megyek el” – foglalta össze a szezont az átlövősor minden posztján bevethető játékos.

Juhos Kata és Bízik Réka utolsó dunaszerdahelyi nyilatkozatát keressék a pénteki Új Szóban és online felületeinken.