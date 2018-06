VIDEÓ: Maradona teljesen kikészült az argentin meccs után, így kellett kivinni

A nagy izgalmak viszont egyáltalán nem tettek jót az argentin válogatott egykori sztárjátékosának, Diego Maradonának, aki feszült figyelemmel követte a mérkőzést. A második gólnál teljesen átszellemült:

When the cocaine is too good 😂#NGAARG #Maradona pic.twitter.com/roUxAb3bq9