Kínos: Oszama bin Laden mosolygott a Leeds lelátójáról

A három hónapos szünetet követően Angliában zárt kapuk mögött rendezik meg a 2019/20-as szezon hátralévő meccseit. Az üres arénákba pedig több klub is azzal próbál némi életet lehelni, hogy szurkolóinak kinagyított fotóját ragasztja fel a székekre.

A Leedsnél 15 ezer rajongónak volt lehetősége, hogy képe kikerüljön az Elland Road lelátójára, amiért mindenkinek 25 fontot kellett fizetnie. Az akciót lelkesen fogadták az észak-angliai város együttesének hívei, a klub pedig ígéretének megfelelően felragasztotta a képeket az ülésekre. Az illetékesek viszont nem vették észre, hogy a 15 ezerből legalább egy ember biztosan nem a saját portréját küldte el, így keveredhetett a nézők közé az al-kaida terrorszervezetet alapító Bin Laden, aki már 2011-ben meghalt.

A Leeds United számára nagyon kellemetlen hiba akkor derült ki, amikor a csapat egyik drukkere szerdán Twitter-oldalán "köszönte meg" a klubnak, hogy Bin Laden mellett van a fotója a stadionban. A gárda vezetői ezek után azonnal intézkedtek, leszedték a képet, egyúttal mindenkit biztosítottak róla, hogy többet nem fordulhat elő hasonló eset.

Nem a leedsi az első ilyen ügy, nemrég ugyanis egy ausztrál rögbi bajnoki mérkőzésen "bújt meg" Harold Shipman brit sorozatgyilkos képe a drukkerfotók tengerében.



Guess Who - Leeds United edition



Does he have a beard?”



“Yes”



“Was he a founder of the pan-Islamic militant organization al-Qaeda?”



“Yes”



“Is it Bin Laden?”



“Yeah, well done, you win” pic.twitter.com/aEcBe4hzWO