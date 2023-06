Holczhei és Somogyvári elsősége Nemesócsán

Új nevek kerültek a győztesek listájára, mivel a tavalyi legjobbak közül egyik sem állt rajthoz. Zdenka Hezká (3 km, nők) ugyan megjelent, de nem futott. A rövidebbik távon az észak-komáromi Holczhei Dávid (a nőknél az alistáli Varga Zita), a hosszabbikon a tanyi Somogyvári Zsolt (a nőknél a gútai Martina Šramková) ért elsőként a célba. „Holczhei szoros befutóban, Somogyvári magabiztosan utasította maga mögé a mezőnyt – tájékoztatta lapunkat Ravasz Ödön versenyigazgató. – Családias, jó hangulatú verseny volt, nevesebb induló nélkül. Máshol is volt aznap rajtlehetőség, mégis elegen összejöttünk, nagyon jó új futók pótolták a máskor hozzánk járókat. Szép számban volt nemesócsai is a mezőnyben, még kategóriagyőztesek is akadtak köztük.”

Néhány érdekesség: az alapiskolás Balogh Botond mindkét diáktávon és 3 km-en is versenyzett.

Néhány korosabb futónak feltűnt, mit keres a mezőnyben a mellettük elszaladó fiúcska, aki belefért a 0–29-es korosztályba is.

Jó kis helyi focistáról van szó, bír futni, akárcsak egy másik fiú a helyi csapatból, Vasi Kristóf, aki mindkét iskolás távon rajtolt.

Két 70 éven felüli résztvevő is visszatérőnek számít Nemesócsán: a nagymegyeri Józsa Gyula és a gáňi Jarolim Kezmer, s mind a négyszer futott a tatai sprintes Kovalik Rita is.