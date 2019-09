Hat gól a MOL Arénában: Koštrna bombája, Sharani sprintjei

Kellemes hangulatú edzőmeccsen a DAC futballcsapata 3:3-as döntetlent játszott a szlovák U21-es válogatott ellen. Koštrna bombagólt lőtt, Herc visszatért a MOL Arénába, Sharani többször is megvillant. A mérkőzéssel mindkét edző, Peter Hyballa és Adrián Guľa is elégedett volt.

Dunaszerdahely | Kellemes hangulatú edzőmeccsen a DAC futballcsapata 3:3-as döntetlent játszott a szlovák U21-es válogatott ellen. Koštrna bombagólt lőtt, Herc visszatért a MOL Arénába, Sharani többször is megvillant. A mérkőzéssel mindkét edző, Peter Hyballa és Adrián Guľa is elégedett volt.

A DAC az első félidőben már 2:0-ra vezetett, előbb Šimčák szép passza után Ramirez talált a hálóba, majd Koštrna lőtt kapásból brutális bombagólt a léc alá. A második félidőben a szlovák U21-esek egy perc alatt két gólt szerezve egyenlítettek Chobot és Strelec révén. Mindkét edző sokat cserélt, Hyballa több tizenéves játékosnak is lehetőséget adott. Csereként beállt a ghánai Sharani is, aki többször is megvillantotta tehetségét, Taiwónak nagyszerű gólpasszt adott. A döntetlent végül Adamec megpattanó lövése állította be.

„Az első félidőben nagyon jó megmozdulásaink voltak, jobbak voltunk, mint az ellenfél. A szünet után kiegyenlítődött a játék. Nagyszerű dolognak tartom, hogy több fiatal játékos is kipróbálhatta magát” – mondta a DAC csapatkapitánya, Kristián Koštrna, aki 45 percet töltött a pályán.

Az U21-es válogatottat irányító Adrián Guľa arról beszélt, az azerbajdzsáni váratlan Eb-selejtezős vereség után csapatának kicsit megcsappant az önbizalma, de fokozatosan belelendültek. „A DAC ellen nem egyszerű játszani, de ez a játékstílus, a gyors letámadás remekül felkészített minket a franciák elleni selejtezőre. Nagyon jó erőpróba volt ez számunkra” – jegyezte meg Guľa.

A szlovák U21-es válogatottban pályára lépett két DAC-játékos is, Oravec és Bednár, valamint a dunaszerdahelyiektől kölcsönadott Švec, Almási és Špiriak. Egy ismerős arc is visszatért a MOL Arénába, Christián Herc, aki az elmúlt szezon végén igazolt Plzeňbe.

„Nagyon örültem, hogy az egykori klubom ellen játszhattam, vártam, hogy újra találkozzak a volt csapattársaimmal és Hyballa edzővel. Az pedig csak a hab volt a tortán, hogy a MOL Arénában volt a mérkőzés. Igazságos döntetlen született, szerintem a nézőknek is tetszett a meccs” – nyilatkozta lapunknak Herc, aki Plzeňben egyelőre nem tudja magát beverekedni a csapatba. „Az első hetekben még csak ismerkedtem a környezettel, de remélem, lassan javulni fog a helyzet, és elkezdek játszani” – mondta Herc, de már nem tudta befejezni a mondatot, mert Peter Hyballa minden létező módon próbálta kizökkenteni a szerepéből, míg végül a középpályás el nem röhögte magát.

„Az első harminc perc nagyon jó volt, jól működött a magas letámadás. Aztán a szlovák válogatott is feljött, de mi nagyon szép gólokat rúgtunk – értékelte a meccset Hyballa. – A szünetben azt mondtam a csapatnak, egy kicsit húzódjunk vissza, de ez nem volt jó ötlet. Nekünk folyamatosan le kell támadnunk. Sokat cseréltem, U19-es és U17-es játékosoknak is lehetőséget adtam, és nagyon jól mutatkoztak. Jó tempójú meccs volt.”

A védelem közepén például a cserék után a 18 éves Dolinský és a 16 éves Szalma játszott, de a nézők főleg a „ghánai gyorsvonatként” aposztrofált Sharani sprintjeire figyeltek fel. „Nagyszerű sebessége van, de taktikailag még fejlődnie kell – jegyezte meg Hyballa. – Egyelőre szerintem azt gondolja, hogy a gegenpressing valami kaja az étlapról, de nagyon gyors, erős, remekül fejel, és a jobb oldalról befelé cselezve remekül lő ballal.”