Három angol–német párharc jön a BL-nyolcaddöntőben

A csoportgyőzteseket hétfőn Nyonban a csoportmásodikokkal sorsolták össze úgy, hogy azonos nemzetbeliek és a korábban ugyanabban a négyesben szereplő együttesek nem kerülhettek össze.

A nyolc párharcból az egyaránt ötszörös győztes Liverpool és a Bayern küzdelme tűnik előzetesen talán a legkiélezettebbnek. Az angol csapat trénere a német Jürgen Klopp, aki korábban a Bayern nagy hazai riválisát, a Borussia Dortmundot irányította – többek között a két együttes 2013-as BL-döntőjében is, melyet a müncheniek nyertek meg.

Fortuna szeszélyes volt

A sorsolás szeszélye folytán mindhárom 16 közé került német együttes angol ellenfelet kapott: a Schalke a Manchester Cityvel, míg a Borussia Dortmund a Tottenham Hotspurrel találkozik majd. A párharcok közül kiemelkedik még az egyik nagy favoritnak tartott Juventusnak az Európa Liga-címvédő Atlético Madrid elleni csatája.

A nyolcaddöntő első mérkőzéseit február 12–13-án és 19–20-án rendezik, a visszavágókra március 5–6-án és 12–13-án kerül majd sor. A sorozat döntőjének június 1-én Madrid, az Atlético stadionja ad otthont.

BAJNOKOK LIGÁJA, NYOLCADDÖNTŐK Február 12., kedd 21.00: Manchester United (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00: Roma (olasz)–Porto (portugál) Február 13., szerda 21.00: Ajax (holland)–Real Madrid (spanyol) 21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Borussia Dortmund (német) Február 19., kedd 21.00: Liverpool (angol)–Bayern München (német) 21.00: Lyon (francia)–Barcelona (spanyol) Február 20., szerda 21.00: Schalke 04 (német)–Manchester City (angol) 21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)

Nehéz, de izgalmas

„Nehéz sorsolást kaptunk, ugyanakkor izgalmasat is. Már a sorsolás előtt is tudtuk, hogy ezen a szinten csak nehéz ellenfelünk jöhet, és így is lett. Örülök, hogy visszatérhetek Németországba, mindig különleges érzés. Sok időnk van felkészülni, remélem, minden játékosom a rendelkezésemre áll majd. Kemény lesz, érdekes, alig várom” – kezdte értékelését Klopp, aki beszélt a Bayernről is.

„Kiváló csapat a Bayern München, bárkinek kemény diót jelentenek, a tapasztalat és a fiatalos lendület megfelelő keverékét alkotják. Annyiból jó, hogy legalább nem kell messzire repülnünk, és természetesen a német ligát is elég jól ismerem, de ez még nem lesz valami óriási előny a számunkra. Az elmúlt években mindenki a német futball fejlődéséről beszélt, mindenkit lenyűgöztek a németek, és a válogatott megnyerte a brazil vb-t is. Ne felejtsük el: a válogatott alapját a Bayern adja, és a bajorok dominálni tudják évek óta a bombaerős Bundesligát is” – hangsúlyozta Klopp, aki szerint nem lesz előnyben az ellenfél a téli szünet miatt.

„Megmondom őszintén, nem repesek az örömtől, hogy a Bayern ellen kell játszani, de nem is vagyok csalódott. Azt hiszem, egy csapat sem gondolkodott úgy a sorsolás előtt, hogy »Úristen, bárcsak a Liverpoolt kapnánk«, mint ahogy mi sem úgy vagyunk most vele, hogy »Hála Istennek, a Bayernt kaptuk«. A legmagasabb szinten futballozunk, mindenkit le kell győzni annak, aki a végső győzelemre hajt, és mi ezt tesszük” – mondta Jürgen Klopp.

Természetesen hasonlóan gondolkodnak a túloldalon is: kemény a párosítás, nagy meccsek jönnek – német továbbjutással.

VISSZAVÁGÓK Március 5., kedd 21.00: Real Madrid (spanyol)–Ajax (holland) 21.00: Borussia Dortmund (német)–Tottenham Hotspur (angol) Március 6., szerda 21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Manchester United (angol) 21.00: Porto (portugál)–Roma (olasz) Március 12., kedd 21.00: Manchester City (angol)–Schalke 04 (német) 21.00: Juventus (olasz)–Atlético Madrid (spanyol) Március 13., szerda 21.00: Bayern München (német)–Liverpool (angol) 21.00: Barcelona (spanyol)–Lyon (francia)

Kovac biztos a továbbjutásban

„Mindannyian csak örülhetünk, amikor ilyen nagy meccsek jönnek létre a Bajnokok Ligájában. Szerintem ennél keményebb sorsolást nem is kaphattunk volna, hiszen a Premier League listavezetőjével, a sorozat tavalyi döntősével játszunk. Ugyanakkor mi vagyunk az FC Bayern München, és abban is biztos vagyok, hogy a Liverpoolnak is átfutott már a fejében a gondolat, hogy Németországban, az oroszlánbarlangban lesz a visszavágó. 50-50 százalék esélyt adok a két csapatnak, mégis úgy gondolom, mi megyünk majd tovább” – jelentette ki Niko Kovac, a Bayern mestere.

Hasonlóan vélekedett Arjen Robben is

„Gigászi meccs, legendás párosítás. A Liverpool nagyszerű csapat, félelmetesen erős, gyorsak, agresszívek a játékosaik, és a klub rengeteget fejlődött az elmúlt években. Ezért is gondolom, hogy fantasztikus lehetőség ez a mi számunkra is, hogy megmutassuk, mennyit érünk. Minden játékos ilyen összecsapásokról álmodik” – lelkendezett a holland sztár.

Február 19-én kiderül, mire megy egymással a két gigász.

EURÓPA LIGA Kieséses szakasz, 1. forduló (a 16 közé jutásért, az első meccseken az elöl állók lesznek a házigazdák) Viktoria Plzeň (cseh)–Dinamo Zagreb (horvát) FC Bruges (belga)–Salzburg (osztrák) Rapid Wien (osztrák)–Internazionale (olasz) Slavia Praha (cseh)–Genk (belga) Krasznodar (orosz)–Bayer Leverkusen (német) Zürich (svájci)–Napoli (olasz) Malmö (svéd)–Chelsea (angol) Sahtar Donyeck (ukrán)–Eintracht Frankfurt (német) Celtic Glasgow (skót)–Valencia (spanyol) Rennes (francia)–Real Betis (spanyol) Olimpiakosz Pireusz (görög)–Dinamo Kijev (ukrán) SS Lazio (olasz)–Sevilla (spanyol) Fenerbahce (török)–Zenit (orosz) Sporting Lisboa (portugál)–Villarreal (spanyol) BATE Boriszov (fehérorosz)–Arsenal (angol) Galatasaray (török)–Benfica (portugál)

Az Európa Liga sorsolása

Ami a kisebbik európai kupasorozatot illeti: a Vidi csoportjából továbbjutott csapatok közül a Chelsea a svéd Malmőt, a fehérorosz BATE Boriszov pedig az Arsenalt kapta ellenfélnek a labdarúgó Európa-Liga kieséses szakaszának hétfői, nyoni sorsolásán. Érdekesség, hogy a mostani szezonban a Vidi is találkozott már a malmői együttessel, s a Bajnokok Ligája selejtezőjében meg is nyerte ellene a párharcot. A magyar válogatott Kádár Tamás csapata, az ukrán Dinamo Kijev a görög Olimpiakosz Pireusszal kerül szembe, a slágerpárosítást pedig a Lazio–Sevilla és a Galatasaray–Benfica párharc jelenti.

A 16 közé jutásért rendezendő csaták első mérkőzéseit február 12–én és 14–én játsszák, a visszavágókra pedig február 20–21–én kerül sor.

A sorozat döntőjén május 29–én rendezik Bakuban.